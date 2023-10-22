Galatasaray'dan Icardi'nin Sakatlığıyla İlgili Flaş Açıklama! Hasar ve Kanama Tespit Edildiği Duyuruldu

Galatasaray, dün akşam derbide sahasında Beşiktaş'ı ağırlamış ve rakibini dünyaca ünlü forveti Mauro Icardi'nin golleriyle 2-1 mağlup etmeyi başarmıştı. Ancak sarı-kırmızılılarda galibiyetin ardından Mauro Icardi şoku yaşandı.

Beşiktaşlı Ghezzal'ın müdahalesiyle sağ ayak topuğuna darbe alan Icardi kısa süreli sakatlık geçirmiş ve maçı o şekilde tamamlamıştı. Maçın bitiminde Galatasaray takımı stattan ayrılırken Mauro Icardi'nin sekerek yürüdüğü görüldü.

Mauro Icardi'nin yaşadığı sakatlık Galatasaray camiasını 24 Ekim Salı günü Şampiyonlar Ligi'nde oynayacakları Bayern Münih maçı öncesi korkuttu. Galatasaray'dan Icardi'nin sakatlığı ile ilgili resmi açıklama da geldi.

Icardi'nin Ayağında Hasar ve Kanama Tespit Edildi

Galatasaray'ın başarılı golcüsü Icari için bugün sarı-kırmızılıların sponsor hastanesi Medicana'da MR tetkikleri gerçekleştirildi.

Galatasaray'dan MR sonuçları ile ilgili yapılan açıklamada, "Spor Toto Süper Lig’in 9. haftasında dün Beşiktaş ile oynanan maçta sağ ayak bileğine aldığı darbe sonrası ağrıları başlayan ve maç sonrası yapılan değerlendirmede peroneal tendon hasarı belirlenen futbolcumuz Mauro Icardi’nin sponsor hastanemiz Medicana’da yapılan MR tetkiklerinde ön görüldüğü gibi sağ ayak bileği peroneal tendonlarında ve tendon üstündeki retinakuler dokuda (ayak bileği dış tendon grubu ve destek dokusu) hasar ve kanama tespit edilmiştir." ifadelerine yer verildi.

Icardi Bayern Münih Maçında Oynayabilecek Mi?

Galatasaray'ın Icardi'nin sakatlığı ile ilgili yaptığı açıklamanın ardından futbolseverler yıldız futbolcunun Şampiyonlar Ligi'ndeki Bayern Münih maçında oynayıp oynayamayacağını merak etmeye başladı.

Salı günü oynanacak maç öncesi tedavisine başlanan Icardi'nin Bayern Münih maçında oynayıp oynamayacağının maç günü gerçekleştirilecek son kontrollerin ardından kesinleşmesi bekleniyor.