Yozgat’ta 500 dönüm buğday ekili alan dakikalar içinde yandı! Çiftçi diz çöküp tarlasına ağladı

Yozgat'ta 500 dönüm tarla dakikalar içinde kül oldu. Köylü ve itfaiye ekipleri müdahale için yoğun bir çalışma koydu.

Yozgat’ta 500 dönüm buğday ekili alan dakikalar içinde yandı! Çiftçi diz çöküp tarlasına ağladı
Mustafa Çakır Mustafa Çakır
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Yozgat’ın Sorgun ilçesinde buğday ekili alanda yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle 10 dakikada 500 dönüm biçilmemiş buğday küle döndü.

500 DÖNÜM 10 DAKİKA İÇİNDE YANDI!

Yozgat’ta 500 dönüm buğday ekili alan dakikalar içinde yandı! Çiftçi diz çöküp tarlasına ağladı - Resim : 1

Yangın, Duralidayılı köyünde akşam saatlerinde çıktı. Yangını gören köy halkı tarlalara sıçramaması için traktör yardımıyla tarlanın çevresini sürdü. İhbar üzerine olay yerine Sorgun Belediyesi itfaiye ekipleri geldi. Ekipler yangının büyümemesi için çalışmalarını sürdürüyor. Buğday tarlasında ilk belirlemelere göre 500 dönüm alanın yandığı belirlendi.

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