Yüreğir Belediyesi Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir: ''Pırıl pırıl bir Yüreğir için çalışıyoruz''

Temiz ve daha yaşanabilir bir Yüreğir için temizlik seferberliği başlatan Yüreğir Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, Fen İşleri ve Park Bahçeler Müdürlüğü ekipleri ile koordineli olarak çalışarak, ilçe genelinde başlattığı sokak temizliği çalışmalarına ara vermeden devam ediliyor.

Caddeler, sokaklar, refüjler, kaldırımlar, yollar, parklar ve bahçelerde dökülen yapraklar büyük bir titizlikle temizleniyor.

Yollar ve Sokaklar köpüklü su ile yıkandı.

BOL KÖPÜKLÜ SUYLA YIKANDI!

Son olarak Selahattin Eyyubi Mahallesi’nde yaptıkları çalışma ile önce sokak ve caddeleri süpüren temizlik ekipleri, daha sonra bol köpüklü tazyikli suyla yıkadılar. Ekipler ana arterler başta olmak üzere sokak ve caddeleri vakumlu yol süpürme araçları ile süpürdüler. Ekipler ayrıca süpürülen yollar su tankerleri ile özel solüsyonlu ve bol köpüklü suyla yıkandı. Temiz ve yaşanabilir Yüreğir için büyük bir titizlikle çalışan temizlik ekipleri, ara sokakların mıntıka temizliğini de yaptı.



Park ve sokakları titizlikle temizlemeye çalışan Yüreğir Belediyesi ekipleri, bahçe ve mesire alanları başta olmak üzere her yeşil alanda yıl boyunca sürdürdüğü ot biçme, yabani ot temizleme, kent mobilyaları bakım ve onarım, aydınlatma ve sulama sistemlerinin bakımı ve mıntıka temizliğini de büyük bir özveriyle sürdürüyor.



‘PIRIL PIRIL BİR YÜREĞİR İÇİN ÇALIŞIYORUZ’

Bütün temizlik çalışmaları yerinde denetleyen Kocaispir, “Temizlik imandandır. Üç müdürlüğümüzün ortak çalışması ile ekiplerimiz mahallelerimizi dip köşe bucak temizliyorlar. Sokaklarımızın ve mahallelerimizin pırıl pırıl, tertemiz olması için yoğun bir mücadele veriyoruz. Bizim Derdimizi İnsan ve insanımızın mutluluğunu her şeyden daha çok önemsiyoruz. Temiz bir Yüreğir için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz” ifadelerine yer verdi.