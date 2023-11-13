Yusufeli Köylüleri Yeni Evlerine Alıştı

Evleri su altında kalan köylüler yeni evlerine taşınalı tam bir yıl oldu. Artvin'in Yusufeli ilçesinde inşa edilen Yusufeli Barajı 20 Kasım 2022'de su tutmaya başlamıştı. Barajın taşmasıyla köy halkı yerleşim yerlerinden tahliye edilmişti. Köylüler, şimdi yeni yerleşim yerlerine uyum sağladı.

Yusufeli Köylüleri Yeni Evlerine Alıştı

Yusufeli Barajı nedeniyle yerleşim yerleri değişen köylüler yeni yuvalarına alıştı.

Türkiye'nin en yüksek kemer barajı unvanına sahip Artvin Yusufeli Barajı, 22 Kasım 2022'de su tutmaya başlamıştı. 7 köyde evler sular altında kalmıştı...

Zor ve engebeli bir coğrafyaya sahip Yusufeli'nde yeni evler inşa edildi. Tahliye edilen köylüler yeni yerleşim yerlerine taşındı.

Modern mimarisi ve baraj gölü manzarasıyla öne çıkan yeni evler, eski yerleşim yerlerini geride bırakan köylülerin yüzünü güldürdü.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

# yusufeli # artvin # Yusufeli Barajı
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