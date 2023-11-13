Şehit Polis Memuru İçin Tören Düzenlendi! Şehidin Cenazesi Memleketi Bitlis'e Götürüldü

İstanbul'da görevi başında hafriyat kamyonunun çarpması sonucu ağır yaralanan polis memuru Lütfü Baykar, şehit oldu. Polis memuru Lütfü Baykar için İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde tören düzenlendi. Şehidin cenazesi, toprağa verilmek üzere memleketi Bitlis'e götürüldü.

Şehit Polis Memuru İçin Tören Düzenlendi! Şehidin Cenazesi Memleketi Bitlis'e Götürüldü

İstanbul Maltepe'de görevi sırasında hafriyat kamyonunun çarpması sonucu ağır yaralanan polis memuru Lütfü Baykar, 24 gün sonra tedavi gördüğü hastanede şehit oldu.

Şehit polis memuru için İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde tören düzenlendi.

Törene şehit polisin eşi Ayşegül Baykar, İstanbul Valisi Davut Gül, İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş ile çalışma arkadaşları katıldı.

Şehit polis memurunun Türk bayrağına sarılı naaşı önünde saygı duruşunda bulunup dua edildi.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, "Şehidimize allahtan rahmet; kederli ailesine, kahraman emniyet teşkilatımıza ve milletimize başsağlığı diliyorum" dedi.

Şehidin cenazesi, toprağa verilmek üzere memleketi Bitlis'in Adlicevaz ilçesine götürüldü.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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