Yüzlerce kişiye mezar olan Rönesans Rezidans’ın mühendisi tutuklandı

Kahramanmaraş merkezli depremlerde binlerce kişinin hayatını kaybettiği Hatay’da yıkılan binalarla ilgili soruşturmalar devam ediyor.

YÜZLERCE KİŞİYE MEZAR OLMUŞTU!

Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı Deprem Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmalar çerçevesinde Rönesans Rezidansın mühendisi E.D. tutuklandı. Sitenin müteahhidi ve yapı denetim sorumlusu daha önce tutuklanmıştı.