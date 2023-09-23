Yüzlerce kişiye mezar olan Rönesans Rezidans’ın mühendisi tutuklandı

Depremin vurduğu Hatay’da yüzlerce kişiye mezar olan Rönesans Rezindans’ın mühendislerinden birisi daha tutuklandı

Yüzlerce kişiye mezar olan Rönesans Rezidans’ın mühendisi tutuklandı
Son Güncelleme:

Kahramanmaraş merkezli depremlerde binlerce kişinin hayatını kaybettiği Hatay’da yıkılan binalarla ilgili soruşturmalar devam ediyor.

Karabağ'da Azerbaycan bayrakları yeniden göklerde! Ermeni grupları silahlarını teslim ettiKarabağ'da Azerbaycan bayrakları yeniden göklerde! Ermeni grupları silahlarını teslim ettiDünya

YÜZLERCE KİŞİYE MEZAR OLMUŞTU!

Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı Deprem Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmalar çerçevesinde Rönesans Rezidansın mühendisi E.D. tutuklandı. Sitenin müteahhidi ve yapı denetim sorumlusu daha önce tutuklanmıştı.

Yüzlerce kişiye mezar olan Rönesans Rezidans’ın mühendisi tutuklandı - Resim : 2

# rezidans # deprem # mezar
Çok Okunanlar
200 yıl yaşıyor, hastalanmıyor
200 yıl yaşıyor, hastalanmıyor
23 Eylül'e altın piyasası nasıl başladı? İşte güncel altın fiyatları...
23 Eylül'e altın piyasası nasıl başladı? İşte güncel altın fiyatları...
Karadeniz ve Doğu Anadolu dikkat! 23 Eylül'de hava durumu...
Karadeniz ve Doğu Anadolu dikkat! 23 Eylül'de hava durumu...
Kahramanmaraş'ta 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Kahramanmaraş'ta 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Büyük miting İstanbul Kartal'da
Büyük miting İstanbul Kartal'da
Öne Çıkanlar ❗AB Tuzağı mı? Türkiye NATO'dan Kurtulmalı mı? ❗ ❗AB Tuzağı mı? Türkiye NATO'dan Kurtulmalı mı? ❗ Fenerbahçe kasasını doldurdu! Fenerbahçe kasasını doldurdu!