Karabağ'da Azerbaycan bayrakları yeniden göklerde! Ermeni grupları silahlarını teslim etti

Azerbaycan, Dağlık Karabağ bölgesinde yaptığı antiterör operasyonunda, Ermeni güçlerinin kontrolünde olan bölgeler bir bir temizlenmişti. Ardından yeni gelişme yaşandı. Karabağ'daki Rus Barış Gücü, yasa dışı Ermeni güçlerin, silah ve mühimmatlarını teslim etmeye başladığını duyurdu.

Karabağ'da Azerbaycan bayrakları yeniden göklerde! Ermeni grupları silahlarını teslim etti

Azerbaycan ordusu, 19 Eylül'de Karabağ'da anayasal düzeni tesis etmek amacıyla yaptığı antiterör operasyonu başarıyla sonuçlanmıştı.

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ERMENİ GRUPLARI SİLAHLARINI TESLİM ETTİ

Karabağ'daki yasa dışı Ermeni silahlı güçler yaklaşık 24 saat süren operasyon sonrasında silah bırakmıştı. Karabağ'daki kritik operasyonun ardından bölgede yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

Karabağ'da Azerbaycan bayrakları yeniden göklerde! Ermeni grupları silahlarını teslim etti - Resim : 2

Rus Barış Gücü'nden yapılan açıklamada, yasa dışı Ermeni güçlerin, silah ve mühimmatlarını Rus askeri personelinin kontrolünde teslim etmeye başladığı, mevzilerini de terk ettiği bildirildi. Açıklamada, "Bugüne kadar 800'den fazla silah, el bombası, havan topu, tanksavar ve uçaksavar füzesi teslim edildi." ifadesi kullanıldı.

Ermeni silahlı gruplardan bir bir temizlenen kritik bölgelerde Azerbaycan bayrağı göndere çekildi.

Karabağ'da Azerbaycan bayrakları yeniden göklerde! Ermeni grupları silahlarını teslim etti - Resim : 3

ALİYEV ZAFERİ İLAN ETMİŞTİ

Azerbaycan ordusu, 19 Eylül'de Karabağ'da anayasal düzeni tesis etmek amacıyla antiterör operasyonu başlatmıştı. Karabağ'daki yasa dışı Ermeni silahlı güçler, yaklaşık 24 saat süren operasyon sonrasında silah bırakmıştı. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, antiterör operasyonunun ardından kameralar karşısına geçerek açıklamalar yapmıştı. Aliyev, "Sadece bir günde tüm görevler yerine getirildi, teröristler cezalandırıldı. Azerbaycan kendi egemenliğini yeniden sağladı." şeklinde konuşmuştu. Aliyev, Ermeni güçlerin silah bırakma şartlarını kabul ettiğini ve ardından ateşkes ilan ettiklerini duyurmuştu.

# Azerbaycan # Ermenistan # asker # bayrak
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