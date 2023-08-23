Zonguldak'da otomobil akaryakıt istasyonun panosuna çarptı

Kaza, akşam saatlerinde Bartın-Ankara karayolunda meydana geldi. 71 AZZ 797 plakalı Wolkswagen marka otomobil, yolun sağında bulunan akaryakıt istasyonuna girdiği sırada sürücünün vazgeçerek manevra yapmasıyla kontrolden çıkarak akaryakıt istasyonunun ışıklı panosuna çarptı. Kazanın ardından olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Araçtaki 4 kişi, tedbir amaçlı sağlık ekipleri tarafından kontrol edildi. Panoya çarpan otomobil çekici yardımıyla kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.