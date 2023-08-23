Zonguldak'da otomobil akaryakıt istasyonun panosuna çarptı

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesi yakınlarında bir otomobil, akaryakıt istasyonunun ışıklı panosuna çarptı.

Zonguldak'da otomobil akaryakıt istasyonun panosuna çarptı
Zonguldak'da otomobil akaryakıt istasyonun panosuna çarptı
Son Güncelleme:

Kaza, akşam saatlerinde Bartın-Ankara karayolunda meydana geldi. 71 AZZ 797 plakalı Wolkswagen marka otomobil, yolun sağında bulunan akaryakıt istasyonuna girdiği sırada sürücünün vazgeçerek manevra yapmasıyla kontrolden çıkarak akaryakıt istasyonunun ışıklı panosuna çarptı. Kazanın ardından olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Araçtaki 4 kişi, tedbir amaçlı sağlık ekipleri tarafından kontrol edildi. Panoya çarpan otomobil çekici yardımıyla kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Söke’de trafik kazasıSöke’de trafik kazasıYurt

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

# Yurt # trafik kazası # zonguldak
Çok Okunanlar
Çiftçi istediği fiyatları bulamadı!
Çiftçi istediği fiyatları bulamadı!
Friedrich Engels kimdir?
Friedrich Engels kimdir?
Çiçek açmıyorsa açmasını sağlayacak teknik! Haftada bir denenmeliymiş
Çiçek açmıyorsa açmasını sağlayacak teknik! Haftada bir denenmeliymiş
İBB'den skandal karar!
İBB'den skandal karar!
23 Ağustos 2023 Resmi Gazete kararları
23 Ağustos 2023 Resmi Gazete kararları
Öne Çıkanlar "Putin, Erdoğan'ın Görüşme İsteğini Reddetti!" | Dr. Doğu Perinçek'ten Dikkat Çeken Açıklama! "Putin, Erdoğan'ın Görüşme İsteğini Reddetti!" | Dr. Doğu Perinçek'ten Dikkat Çeken Açıklama! UEFA'dan Fenerbahçe'ye deplasman cezası UEFA'dan Fenerbahçe'ye deplasman cezası