Zonguldak'ta balkondan düşen genç kurtarılamadı

Öğlen saatlerinde Merkez Mahallesinde meydana gelen olayda iddiaya göre Ersin D.(30)isimli adam 5. kattaki evinin balkonundan beton zemine düşerek ağır yaralandı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Ersin D.(30)’ye ilk müdahaleyi yaparak Bülent Ecevit Üniversitesi ve Araştırma Hastanesine götürdü. Ersin D. hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Öte yandan Ersin D.’nin uzun süredir işsiz olduğu öğrenildi.