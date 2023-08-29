29 Ağustos 2023 Salı günü TV yayın akışı! Bugün kanallarda hangi yapımlar var?

Televizyon tutkunları, haftanın ikinci iş gününde 28 Ağustos 2023 Pazartesi günü ekrana gelecek programları heyecanla bekliyor. Bugün Ulusal Kanal, Kanal D, Atv, Show TV, TRT 1, TV8, Star TV ve Fox TV'de birbirinden farklı içeriklerle dolu bir yayın akışı sunulacak. Diziler, yerli ve yabancı sinema filmleri, yarışmalar ve eğlence programlarıyla izleyicilere keyif dolu anlar yaşatmayı amaçlayan televizyon kanalları, akşamın her saatinde zengin bir seçenek sunuyor.

ULUSAL KANAL YAYIN AKIŞI

09:00 Hafta Sonu

12:00 Gün İçinden

14:00 Ulusal Özel

16:00 Sanat Hayatı

17:00 Ulusal Özel

18:30 Yurdumuzun Türküleri

19:00 Haber Arası

19:30 Ana Haber

ATV YAYIN AKIŞI

07:10 Kalp Yarası

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Ateş Kuşları

13:00 atv Gün Ortası

14:00 Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol'da

19:00 atv Ana Haber

20:00 Kim Milyoner Olmak İster? ( yeni bölüm )

00:20 Ben Bu Cihana Sığmazam

03:20 Mutfak Bahane

05:20 Kalp Yarası

KANAL D YAYIN AKIŞI

05:30 Küçük Ağa

07:45 Baht Oyunu

09:15 Dönence

11:00 Magazin D Yaz

12:00 Kanal D Haber Gün Arası

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Aşkı Memnu

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 Dönence ( yeni bölüm )

00:15 Ya Çok Seversen

02:30 Çemberimde Gül Oya

04:45 Kavak Yelleri

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Kiralık Aşk

09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:30 Çöp Adam

15:30 Ömer

16:00 Yalı Çapkını

19:00 Star Haber

20:00 Yabancı Sinema MIDWAY

22:30 Yabancı Sinema MIDWAY

01:00 Yerli Sinema Ayşecik ile Ömercik

03:00 Erkenci Kuş

05:00 Hayat Bazen Tatlıdır

SHOW TV YAYIN AKIŞI

08:00 Ebru Murat ile Bu Sabah

10:00 Yeşil Vadi'nin Kızı

12:15 Aslı Hünel ile Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz ile Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Yerli Sinema Çöpçüler Kralı

21:45 Yerli Sinema Süt Kardeşler

23:30 Banker Bilo

01:15 Kayıp İnci

03:30 Aslı Hünel ile Gelin Evi

05:30 Yeni Gelin

FOX TV YAYIN AKIŞI

08:30 Çalar Saat

10:00 Çağla ile Yeni Bir Gün

12:00 En Güzel Dönüşüm

13:45 Mucize Doktor

16:00 Adım Farah

19:00 Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber

20:00 Yerli Sinema Osman Pazarlama

22:30 Yaz Şarkısı

01:00 Yerli Sinema Osman Pazarlama

03:15 Ruhun Duymaz

05:45 Kısmet

TRT 1 YAYIN AKIŞI

05:58 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

06:00 Adını Sen Koy

07:15 Kalk Gidelim

10:30 Alişan ile Hayata Gülümse

13:15 Seksenler

16:10 Diriliş Ertuğrul

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Sen Türkülerini Söyle

23:30 Kendi Düşen Ağlamaz

02:20 Diriliş Ertuğrul

04:20 Seksenler

05:55 Kapanış

TV8 YAYIN AKIŞI

07:15 8'de Sağlık

08:30 Doğduğun Ev Kaderindir

11:15 MasterChef Türkiye All Star

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

20:00 MasterChef Türkiye All Star ( yeni bölüm)

00:15 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

03:30 Doğduğun Ev Kaderindir

05:00 Tuzak