29 Ağustos 2023 Salı günü TV yayın akışı! Bugün kanallarda hangi yapımlar var?
29 Ağustos 2023 Salı günü televizyon ekranları, farklı kanallarda zengin içeriklerle dolup taşıyor. Kanalların 29 Ağustos 2023 Salı günü TV yayın akışı...
Televizyon tutkunları, haftanın ikinci iş gününde 28 Ağustos 2023 Pazartesi günü ekrana gelecek programları heyecanla bekliyor. Bugün Ulusal Kanal, Kanal D, Atv, Show TV, TRT 1, TV8, Star TV ve Fox TV'de birbirinden farklı içeriklerle dolu bir yayın akışı sunulacak. Diziler, yerli ve yabancı sinema filmleri, yarışmalar ve eğlence programlarıyla izleyicilere keyif dolu anlar yaşatmayı amaçlayan televizyon kanalları, akşamın her saatinde zengin bir seçenek sunuyor.
ULUSAL KANAL YAYIN AKIŞI
09:00 Hafta Sonu
12:00 Gün İçinden
14:00 Ulusal Özel
16:00 Sanat Hayatı
17:00 Ulusal Özel
18:30 Yurdumuzun Türküleri
19:00 Haber Arası
19:30 Ana Haber
ATV YAYIN AKIŞI
07:10 Kalp Yarası
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Ateş Kuşları
13:00 atv Gün Ortası
14:00 Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol'da
19:00 atv Ana Haber
20:00 Kim Milyoner Olmak İster? ( yeni bölüm )
00:20 Ben Bu Cihana Sığmazam
03:20 Mutfak Bahane
05:20 Kalp Yarası
KANAL D YAYIN AKIŞI
05:30 Küçük Ağa
07:45 Baht Oyunu
09:15 Dönence
11:00 Magazin D Yaz
12:00 Kanal D Haber Gün Arası
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Aşkı Memnu
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Dönence ( yeni bölüm )
00:15 Ya Çok Seversen
02:30 Çemberimde Gül Oya
04:45 Kavak Yelleri
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Kiralık Aşk
09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan
13:30 Çöp Adam
15:30 Ömer
16:00 Yalı Çapkını
19:00 Star Haber
20:00 Yabancı Sinema MIDWAY
22:30 Yabancı Sinema MIDWAY
01:00 Yerli Sinema Ayşecik ile Ömercik
03:00 Erkenci Kuş
05:00 Hayat Bazen Tatlıdır
SHOW TV YAYIN AKIŞI
08:00 Ebru Murat ile Bu Sabah
10:00 Yeşil Vadi'nin Kızı
12:15 Aslı Hünel ile Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz ile Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Yerli Sinema Çöpçüler Kralı
21:45 Yerli Sinema Süt Kardeşler
23:30 Banker Bilo
01:15 Kayıp İnci
03:30 Aslı Hünel ile Gelin Evi
05:30 Yeni Gelin
FOX TV YAYIN AKIŞI
08:30 Çalar Saat
10:00 Çağla ile Yeni Bir Gün
12:00 En Güzel Dönüşüm
13:45 Mucize Doktor
16:00 Adım Farah
19:00 Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber
20:00 Yerli Sinema Osman Pazarlama
22:30 Yaz Şarkısı
01:00 Yerli Sinema Osman Pazarlama
03:15 Ruhun Duymaz
05:45 Kısmet
TRT 1 YAYIN AKIŞI
05:58 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
06:00 Adını Sen Koy
07:15 Kalk Gidelim
10:30 Alişan ile Hayata Gülümse
13:15 Seksenler
16:10 Diriliş Ertuğrul
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Sen Türkülerini Söyle
23:30 Kendi Düşen Ağlamaz
02:20 Diriliş Ertuğrul
04:20 Seksenler
05:55 Kapanış
TV8 YAYIN AKIŞI
07:15 8'de Sağlık
08:30 Doğduğun Ev Kaderindir
11:15 MasterChef Türkiye All Star
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
20:00 MasterChef Türkiye All Star ( yeni bölüm)
00:15 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
03:30 Doğduğun Ev Kaderindir
05:00 Tuzak