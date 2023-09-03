3 Eylül'de altın fiyatları nasıl değişti? Altın yükseldi mi düştü mü?

Altın piyasası son zamanlarda büyük bir ilgi odağı haline geldi ve yatırımcılar, değerli metalin fiyatlarında meydana gelen dalgalanmaları yakından takip ediyor. Bugünün altın fiyatlarına dair son gelişmeleri incelemek için bu haberimizi kaçırmayın. Altın, ekonomik belirsizliklerin ve küresel olayların etkisi altında sürekli değişen bir değer sunuyor. Bu haberde, altın fiyatlarının son durumu ve gelecekteki olası eğilimler hakkında güncel bilgileri paylaşacağız. Altın yatırımcıları ve takipçileri için kritik olan bu veriler, finansal kararlarınızı daha bilinçli bir şekilde almanıza yardımcı olacak.

3 EYLÜL'DE ALTIN FİYATLARI NASIL DEĞİŞTİ?

GRAM ALTIN

Alış Fiyatı: 1.664,60

Satış fiyatı: 1.665,00

ÇEYREK ALTIN

Alış Fiyatı: 2.691,38

Satış fiyatı: 2.738,48

YARIM ALTIN

Alış Fiyatı: 5.382,76

Satış fiyatı: 5.485,28

TAM ALTIN

Alış Fiyatı: 10.732,29

Satış fiyatı: 10.920,62

CUMHURİYET ALTINI

Alış Fiyatı: 10.981,49

Satış fiyatı: 11.186,98

ATA ALTIN

Alış Fiyatı: 10.981,49

Satış fiyatı: 11.186,98

GREMSE ALTIN