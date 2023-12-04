Altın Bu Haftaya Nasıl Başladı? Pazartesi Günü Altın Fiyatları… 4 Aralık Günü Altın Kaç TL Oldu?
Altın tüm yatırım araçları içinde en çok ilgi çeken araçlardan biridir. Bu nedenle çoğu insan altının güncel fiyatlarını öğrenmek istemektedir. Peki altın yeni haftaya nasıl başladı?
Altın en çok kullanılan yatırım araçlarından biridir. Bu nedenle altının güncel fiyatları sürekli merak edilmektedir. Güncel altın fiyatları günlük ve hatta anlık olarak değişebilmektedir. Peki 4 Aralık günü altın kaç TL oldu?
Altınlar değerlerine göre değişen bir sistemle ayrılırlar. Gram altın 4 Aralık günü alış fiyatını 1937.37 TL’den belirlerken satış fiyatı ise 1937.68 TL olmuştur. Tam altının alış fiyatı ise 12506.17 TL, satış fiyatı da 12725.85 TL’dir.
4 ARALIK 2023 GÜNÜ ALTIN ALIŞ VE SATIŞ FİYATLARI
GRAM ALTIN
Alış Fiyatı: 1937.37
Satış Fiyatı: 1937.68
ÇEYREK ALTIN
Alış Fiyatı: 3137.49
Satış Fiyatı: 3190.89
YARIM ALTIN
Alış Fiyatı: 6276.50
Satış Fiyatı: 6391.78
TAM ALTIN
Alış Fiyatı: 12506.17
Satış Fiyatı: 12725.85
CUMHURİYET ALTINI
Alış Fiyatı: 12799.43
Satış Fiyatı: 13029.74
ATA ALTIN
Alış Fiyatı: 12803.38
Satış Fiyatı: 13035.09
GREMSE ALTIN
Alış Fiyatı: 31089.14
Satış Fiyatı: 31711.86