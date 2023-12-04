Altın Bu Haftaya Nasıl Başladı? Pazartesi Günü Altın Fiyatları… 4 Aralık Günü Altın Kaç TL Oldu?

Altın en çok kullanılan yatırım araçlarından biridir. Bu nedenle altının güncel fiyatları sürekli merak edilmektedir. Güncel altın fiyatları günlük ve hatta anlık olarak değişebilmektedir. Peki 4 Aralık günü altın kaç TL oldu?

Altınlar değerlerine göre değişen bir sistemle ayrılırlar. Gram altın 4 Aralık günü alış fiyatını 1937.37 TL’den belirlerken satış fiyatı ise 1937.68 TL olmuştur. Tam altının alış fiyatı ise 12506.17 TL, satış fiyatı da 12725.85 TL’dir.

4 ARALIK 2023 GÜNÜ ALTIN ALIŞ VE SATIŞ FİYATLARI

GRAM ALTIN

Alış Fiyatı: 1937.37

Satış Fiyatı: 1937.68

ÇEYREK ALTIN

Alış Fiyatı: 3137.49

Satış Fiyatı: 3190.89

YARIM ALTIN

Alış Fiyatı: 6276.50

Satış Fiyatı: 6391.78

TAM ALTIN

Alış Fiyatı: 12506.17

Satış Fiyatı: 12725.85

CUMHURİYET ALTINI

Alış Fiyatı: 12799.43

Satış Fiyatı: 13029.74

ATA ALTIN

Alış Fiyatı: 12803.38

Satış Fiyatı: 13035.09

GREMSE ALTIN

Alış Fiyatı: 31089.14

Satış Fiyatı: 31711.86