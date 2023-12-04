Dolar, Euro Ve Sterlin Kaç TL Oldu? Güncel Döviz Kuru Kaç TL'den Değer Buldu? 4 Aralık Döviz Alış ve Satış Fiyatları Kaç TL?

Dolar, euro ve sterlin pek çok insanın merak ettiği bir değerdir. 4 Aralık 2023 günü güncel döviz kuru kaç TL'den değer buldu? Ülkemizde fiyatları dolar, euro ve sterlin değiştirmektedir ve bu nedenle günlük hayatımızı da etkilemektedir. Peki 4 Aralık'ta Döviz alış ve satış fiyatları kaç TL oldu?

Dolar, Euro Ve Sterlin Kaç TL Oldu? Güncel Döviz Kuru Kaç TL'den Değer Buldu? 4 Aralık Döviz Alış ve Satış Fiyatları Kaç TL?

Dolar, euro ve sterlinin kaç TL olduğu merak edilmektedir.  Döviz kuru dalgalı bir şekilde devam ederken anlık olarak fiyatları değişmektedir. 4 Aralık günü dolar, euro ve sterlin kaç TL oldu? İşte güncel fiyatları...

Dolar, Euro Ve Sterlin Kaç TL Oldu? Güncel Döviz Kuru Kaç TL'den Değer Buldu? 4 Aralık Döviz Alış ve Satış Fiyatları Kaç TL? - Resim : 1

4 ARALIK DOLAR, EURO VE STERLİNİN KAPALIÇARŞI'DAKİ FİYATLARI

Dolar Alış: 28,91

Dolar Satış: 28,94

Euro Alış: 31,37

Euro Satış: 31,48

Sterlin Alış: 36,52

Sterlin Satış: 36,72

4 ARALIK SERBEST PİYASADA DOLAR, EURO VE STERLİNİN FİYATLARI

Dolar Alış: 28,93

Dolar Satış: 28,95

Euro Alış: 31,46

Euro Satış: 31,48

Sterlin Alış: 36,58

Sterlin Satış: 36,76

 

Altın Bu Haftaya Nasıl Başladı? Pazartesi Günü Altın Fiyatları… 4 Aralık Günü Altın Kaç TL Oldu?Altın Bu Haftaya Nasıl Başladı? Pazartesi Günü Altın Fiyatları… 4 Aralık Günü Altın Kaç TL Oldu?Altın Fiyatları
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