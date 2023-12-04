Dolar, Euro Ve Sterlin Kaç TL Oldu? Güncel Döviz Kuru Kaç TL'den Değer Buldu? 4 Aralık Döviz Alış ve Satış Fiyatları Kaç TL?
Dolar, euro ve sterlin pek çok insanın merak ettiği bir değerdir. 4 Aralık 2023 günü güncel döviz kuru kaç TL'den değer buldu? Ülkemizde fiyatları dolar, euro ve sterlin değiştirmektedir ve bu nedenle günlük hayatımızı da etkilemektedir. Peki 4 Aralık'ta Döviz alış ve satış fiyatları kaç TL oldu?
Dolar, euro ve sterlinin kaç TL olduğu merak edilmektedir. Döviz kuru dalgalı bir şekilde devam ederken anlık olarak fiyatları değişmektedir. 4 Aralık günü dolar, euro ve sterlin kaç TL oldu? İşte güncel fiyatları...
4 ARALIK DOLAR, EURO VE STERLİNİN KAPALIÇARŞI'DAKİ FİYATLARI
Dolar Alış: 28,91
Dolar Satış: 28,94
Euro Alış: 31,37
Euro Satış: 31,48
Sterlin Alış: 36,52
Sterlin Satış: 36,72
4 ARALIK SERBEST PİYASADA DOLAR, EURO VE STERLİNİN FİYATLARI
Dolar Alış: 28,93
Dolar Satış: 28,95
Euro Alış: 31,46
Euro Satış: 31,48
Sterlin Alış: 36,58
Sterlin Satış: 36,76