Dolar, Euro Ve Sterlin Kaç TL Oldu? Güncel Döviz Kuru Kaç TL'den Değer Buldu? 4 Aralık Döviz Alış ve Satış Fiyatları Kaç TL?

Dolar, euro ve sterlinin kaç TL olduğu merak edilmektedir. Döviz kuru dalgalı bir şekilde devam ederken anlık olarak fiyatları değişmektedir. 4 Aralık günü dolar, euro ve sterlin kaç TL oldu? İşte güncel fiyatları...

4 ARALIK DOLAR, EURO VE STERLİNİN KAPALIÇARŞI'DAKİ FİYATLARI

Dolar Alış: 28,91

Dolar Satış: 28,94

Euro Alış: 31,37

Euro Satış: 31,48

Sterlin Alış: 36,52

Sterlin Satış: 36,72

4 ARALIK SERBEST PİYASADA DOLAR, EURO VE STERLİNİN FİYATLARI

Dolar Alış: 28,93

Dolar Satış: 28,95

Euro Alış: 31,46

Euro Satış: 31,48

Sterlin Alış: 36,58

Sterlin Satış: 36,76