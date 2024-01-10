Altın Kaç TL Oldu? Altın Fiyatları Yükselmeye Devam Edecek Mi? 10 Ocak 2024 Günü Güncel Altın Fiyatları Kaç TL?
Altın hem geleneksel olarak hem de ufak çaplı bir yatırım olarak sürekli insanlar tarafından merak edilen bir değerdir. Güncel fiyatları sürekli olarak değişen altının 10 Ocak 2024 için güncel fiyatları kaç TL oldu?
Altın fiyatları sürekli olarak değişmeye devam ediyor. Güncel altın fiyatlarını öğrenmek isteyenler internet üzerinden bu fiyatlara erişmeye çalışıyorlar. Altın fiyatları sürekli olarak değişse de güncel fiyatları ile altın bozdurmak ya da altın almak isteyenler bütçelerini buna göre ayarlayabilirler.
Altınlar değerlerine göre değişen bir sistemle ayrılırlar. Gram altın 10 Ocak günü alış fiyatını 1950.59 TL’den belirlerken satış fiyatı ise 1951.11 TL olmuştur. Tam altının alış fiyatı ise 12600.94 TL, satış fiyatı da 12803.90 TL’dir.
10 OCAK 2024 GÜNÜ ALTIN ALIŞ VE SATIŞ FİYATLARI
GRAM ALTIN
Alış Fiyatı: 1950.77
Satış Fiyatı: 1951.11
ÇEYREK ALTIN
Alış Fiyatı: 3160.18
Satış Fiyatı: 3210.24
YARIM ALTIN
Alış Fiyatı: 6322.87
Satış Fiyatı: 6432.32
TAM ALTIN
Alış Fiyatı: 12600.94
Satış Fiyatı: 12803.90
CUMHURİYET ALTINI
Alış Fiyatı: 12899.04
Satış Fiyatı: 13117.52
ATA ALTIN
Alış Fiyatı: 12898.76
Satış Fiyatı: 13118.55
GREMSE ALTIN
Alış Fiyatı: 31322.59
Satış Fiyatı: 31916.41