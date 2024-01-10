Altın Kaç TL Oldu? Altın Fiyatları Yükselmeye Devam Edecek Mi? 10 Ocak 2024 Günü Güncel Altın Fiyatları Kaç TL?

Altın fiyatları sürekli olarak değişmeye devam ediyor. Güncel altın fiyatlarını öğrenmek isteyenler internet üzerinden bu fiyatlara erişmeye çalışıyorlar. Altın fiyatları sürekli olarak değişse de güncel fiyatları ile altın bozdurmak ya da altın almak isteyenler bütçelerini buna göre ayarlayabilirler.

Altınlar değerlerine göre değişen bir sistemle ayrılırlar. Gram altın 10 Ocak günü alış fiyatını 1950.59 TL’den belirlerken satış fiyatı ise 1951.11 TL olmuştur. Tam altının alış fiyatı ise 12600.94 TL, satış fiyatı da 12803.90 TL’dir.

10 OCAK 2024 GÜNÜ ALTIN ALIŞ VE SATIŞ FİYATLARI

GRAM ALTIN

Alış Fiyatı: 1950.77

Satış Fiyatı: 1951.11

ÇEYREK ALTIN

Alış Fiyatı: 3160.18

Satış Fiyatı: 3210.24

YARIM ALTIN

Alış Fiyatı: 6322.87

Satış Fiyatı: 6432.32

TAM ALTIN

Alış Fiyatı: 12600.94

Satış Fiyatı: 12803.90

CUMHURİYET ALTINI

Alış Fiyatı: 12899.04

Satış Fiyatı: 13117.52

ATA ALTIN

Alış Fiyatı: 12898.76

Satış Fiyatı: 13118.55

GREMSE ALTIN

Alış Fiyatı: 31322.59

Satış Fiyatı: 31916.41