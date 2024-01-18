Axiom Space'in sahibi kimdir? Axiom Space neden kuruldu?

Axiom Space, özel uzay seyahati ve uzay istasyonu hizmetleri sunan bir şirkettir. Axiom Space, insanları dünya yörüngesine götürmek ve uzayda konaklama imkanı sağlamak amacıyla faaliyet göstermektedir. Şirketin vizyonu, uzayı sadece hükümetlerin değil, bireylerin, şirketlerin ve araştırma kurumlarının da kullanabileceği bir yer haline getirmektir.

AXİOM SPACE NEDEN KURULDU?

Axiom Space'in ana hedeflerinden biri, ticari mürettebatlı uzay uçuşlarını gerçekleştirmek ve uzaya seyahat eden insanlar için bir uzay istasyonu kurmaktır. Axiom Space, 2020'lerin sonlarına doğru insanların uzayda konaklama deneyimini mümkün kılmak amacıyla çeşitli projeler üzerinde çalışmaktadır.

Ayrıca, Axiom Space, NASA ile işbirliği yaparak uluslararası uzay istasyonu (ISS) programına katkıda bulunmaktadır. Axiom Space, ISS'nin emekliye ayrılmasından sonra kendi bağımsız uzay istasyonunu inşa etmeyi planlamaktadır. Bu tür özel uzay şirketleri, ticari uzay seyahati ve uzayda konaklama hizmetleri sunarak, uzay endüstrisinin gelişimine ve ticarileşmesine katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.

AXİOM SPACE'NİN SAHİBİ KİMDİR?

Axiom Space, Amerikalı girişimci ve iş adamı Axiom Space, Amerikalı girişimci ve iş adamı Michael T. Suffredini tarafından kurulmuştur. Michael T. Suffredini, uzun yıllar boyunca NASA'da görev almış ve Uluslararası Uzay İstasyonu (ISS) programında önemli roller üstlenmiştir. 2016 yılında Axiom Space'i kurarak, ticari uzay seyahati ve uzay istasyonu hizmetleri alanında faaliyet göstermeye başlamıştır.