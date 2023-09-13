Bu yemek sizi öldürebilir! İçinde çok fazla parazit barındırıyor

Tayland turizm açısından en çok ziyaret edilmek istenen ülkeler arasında gelmeye devam ediyor. Başka ülkeleri gezmeyi seviyor olabillirsiniz ama ne yediğinizi dikkat etmelisiniz. Çünkü. Tayland'da bu yemeğe ev sahipliği yapan şehirlerin karaciğer kanseri oranları, Tayland doktorlarını harekete geçirdi ve insanları uyarmak için kollarını sıvadılar.

YEREL BİR YEMEK OLMASINA KARŞI TURİSTLERİDE TEHDİT EDİYOR

Tayland'daki doktorlar, insanların karaciğer kanseri olmasını azaltmak için Koi pla adında yerel bir yemeğin yenmesini engellemek için yeni bir kampanya başlattı. Çiğ balık bulunan çok sevilen bir lezzeti yemenin tehlikeleri konusunda insanları eğitmeye çalışan bir grup doktor, işlerin Tayland için o kadar kolay olmadığını vurguladı, çünkü Koi pla adında sunulan yemek, Tayland'a özgü bir yemek ve insanlar alışkanlıklarından vaz geçmek istemiyor.

Tayland'a özgü olması ile birlikte birçok Tayland'a giden turistlerde bu yemeğin tadına bakıyor. Ekonomik açıdan, yerel halka para kazandırması da Tayland halkını, bu yemekten uzaklaştırmayı imkansız kılıyor.

TAYLAND'DA KARACİĞER KANSERİ ORANLARI ŞAŞIRTTI

Koi pla olarak bilinen yemek, çiğ balığın otlar, baharatlar ve limon suyuyla kıyılması sonucu yapılan ucuz bir yemektir ve özellikle Tayland'ın en fakir bölgelerinden biri olan Isaan'da popülerdir. Milyonlarca insan tarafından tüketilen yemeğin ölümcül bir yan etkisinin de olduğu biliniyor: Yiyenlerin ölümcül karaciğer kanserine yakalanmasına neden olabiliyor.

Aslında karaciğer kanserine neden olan ajan balıklar değil, daha çok bunların içinde yaşayan karaciğer parazitleridir. Bu parazitler balığın içinde bol miktarda bulunuyor ve Koi pla yemeği Tayland'da o kadar popüler ki Tayland'a gittiğiniz zaman her an karşınıza çıkabilir.

Tayland'ın bu yemek kültürünün olduğu yerlerde karaciğer kanseri düzeyi tuhaf bir şekilde yüksek. Aslında bu bölgelerdeki erkeklerde teşhis edilen kanserlerin yüzde 50'sinden fazlasının bu hastalıktan kaynaklandığı düşünülürken, dünya genelinde bu oran yalnızca yüzde 10'dur.

Çoğu kişi koi pla yemenin tehlikesini bilmiyor, çünkü insanlar bundan öldüğünde genellikle yaşlı oluyorlar ve sessizce ölüyorlar.

Koi pla yemeğinden yola çıkarak, aslında bütün kültürlerde insanların çiğ balık yemesindeki riskleri anlatmak istiyor bu çalışmayı yürüten bir grup doktor. Ve insanları karaciğer kanserine karşı erken testlere girmeleri hakkında uyarıyor.

Bu yemek, gizli tehlikesine rağmen bölgede lezzetli bir yemektir ve insanlar onlarca yıldır bu yemeği yiyor. Yöre halkı, özellikle de yaşlılar değişime direniyor ve paraziti öldürmenin en iyi yolu olan balığı pişirmenin tadını bozduğunu düşünüyor.