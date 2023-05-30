Bilim insanları içinde metan püskürten çamur volkanı bulunan buzul çağı patlamasından kalma dev krater keşfetti!

Kuzey Kutbu'ndaki okyanus kaşifleri, muhtemelen son buzul çağının sonundaki feci bir patlamanın ardından oluşan daha büyük bir kraterin içinden çamur ve metan püskürten bir su altı volkanı keşfetti.

Araştırmacılar, Barents Denizi'ndeki Norveç'in Ayı Adası veya Bjørnøya'nın yaklaşık 80 mil (130 kilometre) güneyinde Dünya'daki olağandışı özelliği tespit etti. Ekibin Borealis Çamur Volkanı adını verdiği yanardağ, Norveç sularında keşfedilen türünün yalnızca ikinci örneği.

Norveç Arktik Üniversitesi'nde (Tromsø Üniversitesi) profesör olan ve keşfi gerçekleştiren Arktik'te Metan Bilgisini Geliştirme (AKMA) seferinin eş lideri Stefan Buenz, şu açıklamaları yaptı:

- Deniz tabanını keşfetmek ve yeni metan sızıntıları keşfetmek gizli hazineler bulmak gibidir. Deniz tabanına her indiğimizde, bu tür sızıntı sistemlerinin büyük ve inanılmaz çeşitliliğini anlamaya yeni başladığımız hissine kapılıyoruz.

Denizaltı çamur volkanı, ağırlıklı olarak metan olmak üzere çamurlu sıvı ve gazın dışarı atılmasıyla oluşan jeolojik bir yapıdır.

Borealis Çamur Volkanı yaklaşık 23 feet (7 metre) çapında ve yaklaşık 8 feet (2,5 m) boyundadır. Bilim insanları 7 Mayıs'ta uzaktan kumandalı bir gezici araç kullanarak, araştırmacıların metan bakımından zengin olduğunu söylediği çamurlu bir sıvıyı sürekli olarak yayan küçük dağın görüntülerini yakaladı. Metan, Dünya atmosferine ulaştığında güçlü bir sera gazıdır ve iklim değişikliğine katkıda bulunur.

Volkan, 984 fit (300 m) genişliğinde ve 82 fit (25 m) derinliğinde çok daha büyük bir kraterin ortasında yer almaktadır. Açıklamaya göre bu olağanüstü oluşum deniz yüzeyinin 1,312 feet (400 m) altında yer alıyor ve muhtemelen 18,000 yıl önceki son buzul döneminden sonra ani ve büyük bir metan patlaması sonucu meydana geldi.

Norveç Arktik Üniversitesi'nde jeoloji profesörü ve keşif gezisinin lideri Giuliana Panieri açıklamada, "Gerçek zamanlı olarak bir su altı patlamasını görmek bana gezegenimizin ne kadar 'canlı' olduğunu hatırlatıyor" dedi.

Uluslararası Çevre Araştırmaları ve Halk Sağlığı Dergisi'nde 2019 yılında yayınlanan bir çalışmaya göre, araştırmacılar yanardağın kanatlarının binlerce yıl önce oluşmuş karbonat kabuklarıyla (mikroorganizmalar metan tüketip yan ürün olarak bikarbonat ürettiklerinde oluşan mineral kabuklar) beslenen hayvanlarla dolu olduğunu tespit etti. Deniz anemonları, süngerler, mercanlar, denizyıldızları, deniz örümcekleri ve çeşitli kabuklular gözlemlediler.

Norveç sularında bilinen diğer tek çamur volkanı Håkon Mosby volkanıdır. Bergen Üniversitesi Jeobiyoloji Merkezi'ne göre, 0,6 mil (1 km) genişliğindeki bu özellik 1995 yılında Svalbard'ın güneyindeki deniz tabanında su yüzeyinin 4.100 fit (1.250 m) altında keşfedildi. Sualtı çamur volkanlarını tespit etmek ve haritalamak zordur, ancak araştırmacılar, Lecture Notes in Earth System Sciences'ın 2021 tarihli bir bölümüne göre, deniz tabanında küresel olarak yüzlerce veya binlerce olabileceğini tahmin ediyor.

Bu volkanlar, Dünya'nın kabuğunun derinliklerinde meydana gelen jeolojik süreçlere nadir bir pencere açıyor, çünkü bu derinliklerden çoğunlukla su, mineral ve ince tortu püskürtüyorlar. Panieri, ayrıca Dünya'daki önceki ortamlar ve koşullar hakkında ipuçları sunduklarını ve diğer gezegenlerdeki sistemler hakkında bir fikir verebileceklerini söyledi.

AKMA keşif gezisi, Arktik sulardaki metan aktivitesini araştıran üç bölümlü bir görevdir. Bilim insanları şimdi Kuzey Kutbu'nda da benzer oluşumlar arıyor. Panieri şu açıklamaları yaptı:

- Barents Denizi'nde başka çamur volkanları keşfetme olasılığını göz ardı etmiyoruz.

Kaynak: https://www.space.com/scientists-discover-giant-crater-ice-age-explosion-methane-mud-spewing-volcano-inside