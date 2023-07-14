Keşfedilen Ötegezegenlerde yaşam için nelere ihtiyaç vardır?

Başka yıldızların yörüngesinde dönen binlerce gezegen keşfedildi, ancak bunlardan yalnızca birkaçı Dünya benzeri olarak adlandırılıyor. Bu gezegenlerin hiçbiri bizim gezegenimizle tam olarak eşleşmiyor, bu da şu soruyu gündeme getiriyor: Bir gezegenin Dünya benzeri olarak adlandırılması için ne kadar benzer olması gerekir? Ayrıca, bunu nasıl anlayabiliriz?

Araştırmayı yüreten Carl Sagan'ın, belirttiği gibi:

Dünya'yı özel kılan şey onun bizim evimiz olmasıdır ve bu temelde, en azından biz onu kolonileştirene kadar, başka hiçbir gezegen Dünya benzeri olamaz. Kolonileşmeye uygun olmak bu nitelikte olabilir, ancak bunu belirleyebilmekten çok uzağız. Mars'ta yaşamanın ne kadar pratik olacağı konusunda hala şiddetli tartışmalar var ve oraya keşif araçları gönderdik - daha uzak dünyalar bir yana, Proxima b hakkında bile bir yargıya varmaktan çok uzağız.

Sonuç olarak, yeni keşfedilen herhangi bir gezegeni Dünya benzeri olarak adlandıracaksak, ölçebileceğimiz fiziksel özelliklere sahip olması gerekecektir. Ancak burada bile tutarlı bir standart yok.

Keşfettiğimiz gezegenlerin çoğunluğu gaz devleridir, çünkü daha büyük dünyaları bulmak daha kolaydır. Jüpiter ölçeğindeki bir hidrojen ve helyum kütlesiyle karşılaştırıldığında, bir astronotun botunu taşıyabilecek kadar sağlam herhangi bir kayalık dünya Dünya benzeri olarak kabul edilebilir. Gerçekten de, kütlesi ve hacmi ağırlıklı olarak katı maddeden oluştuğunu gösteren gezegenler Kepler Uzay Aracı tarafından ilk keşfedilmeye başlandığında, bu tanımlama oldukça cömertçe yapılmıştı.

Artık kategorileri ayırmaya başladığımız yüzlerce bilinen kayalık dünya var. Örneğin, bazen iki ila 10 Dünya kütlesi olarak tanımlanan süper Dünyalar vardır. Daha küçük dünyalar genellikle Dünya'dan ziyade Merkür veya Mars gibi sistemimizdeki gezegenlerle karşılaştırılır, ancak kapasitemizdeki sınırlamalar bu boyut aralıklarında çok fazla nesne bulmamızı engellemiştir.

Dolayısıyla, Dünya benzeri bir dünyayı tanımlamanın bir yolu, kütle olarak Dünya'ya Venüs'ten daha yakın olan ve Dünya'nın kütlesinin iki katından daha az olan herhangi bir şeydir. Yeni bir keşfin kulağa heyecan verici gelmesini istiyorsanız, bu aralıktaki herhangi bir gezegeni kategoriye sıkıştırmak kulağa hoş geliyor. Ne de olsa Uluslararası Astronomi Birliği henüz bir tanımlama yapmadı, bu nedenle en sevdiğiniz ötegezegen henüz Plüton benzeri bir indirime uğramadı.

Bununla birlikte, demir yağdıracak kadar sıcak bir gezegene "Dünya benzeri" demek biraz zorlama olur. Aynı şey, yıldız sistemlerinin kenarlarındaki derin soğukta gezegenler tespit etmeye başladığımızda da geçerli olacaktır.

Yani bir gezegenin Dünya benzeri olabilmesi için ılıman bir sıcaklığa ve ılımlı bir kütleye ihtiyacı vardır, ancak bunun ne kadar yakın olması gerektiğine dair bir kural yoktur. Eğer uygun büyüklükteki bir gezegenin ortalama sıcaklığı Dünya'nın son Buzul Çağı'ndaki sıcaklığına eşit olsaydı, çok az kişi onun Dünya benzeri olduğunu söyleyebilirdi, ancak ne kadar soğuğa izin verileceği şu anda kişisel bir görüş meselesi. Ne kadar çok aday keşfedersek, sınırlar da o kadar daralacaktır.

Yerçekimi ve sıcaklık doğru olsa bile, bir gezegenin ev gibi hissedeceğinin garantisi yoktur. İdeal olarak, elbette, yaşam olmasını isteriz, ancak ne yazık ki bunu söyleyebilmemiz için önümüzde uzun bir yol var gibi görünüyor. Bir gezegenin kesinlikle yardımcı olacak ve bazen belirleyebileceğimiz tek özelliği atmosferidir.

Oksijen bakımından zengin bir atmosfer bir gezegeni gerçekten davetkâr hale getirebilir, ancak neredeyse kesinlikle bol miktarda yaşamın varlığını gerektirir. Nefes almak için yeterli oksijen olmasa bile, diğer gazlardan oluşan kalın bir atmosfer, örneğin okyanusların varlığına izin vermek gibi, bir dünyayı tanıdık hale getirmeye katkıda bulunacaktır.

Şu anda, bulduğumuz kayalık gezegenlerin çoğunun atmosfere sahip olup olmadığını bilmiyoruz. JWST, TRAPPIST-1b ve 1c'nin atmosferlerini -en azından kalın olanlarını- dışladı, bu nedenle bu dünyalar Dünya büyüklüğünde olsalar da muhtemelen Dünya benzeri olarak adlandırılmayı hak etmiyorlar. Ancak sistemin daha uzak üyeleri, özellikle de TRAPPIST-1e bir gizem olarak kalmaya devam ediyor. Biz öğrenene kadar, zengin bir atmosfere sahip olabilecek olanları muhtemelen Dünya benzeri olarak adlandıracağız - onlara şüphenin faydasını vermek sadece adil ve ayrıca bu şekilde daha ilginç.

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