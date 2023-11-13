Gözün Önünde Uçuşan Parlak Noktalar Nedir? Gözde Uçuşan Cisimler Tehlikeli mi?

Görme engelli olmayan kişilerin yaklaşık yüzde 76'sı "havada uçuşma" olarak bilinen bir durumla karşılaşıyor. Bunlar, bazen gökyüzü, kar veya beyaz bir ekran gibi parlak ve tek biçimli bir şeye baktığınızda görüş alanınızda ortaya çıkan, küçük solucanlar gibi hareketli yapılar olarak görünürler.

Bilimsel adları Muscae volitantes adındadır, Türkçe karşığı ise "uçan sinekler"dir; ancak bunlar böcek değildir. Uzmanların açıkladığına göre bunlar gözlerinizin içindeki küçük nesnelerdir. Bunlar doku parçaları, kırmızı kan hücreleri veya vitreus mizahında yüzen protein kümeleri olabilir. Bu, lens ile retina arasında gözün şeklini koruyan jel benzeri maddedir.

Işık, merceğin içinden göze girer ve retinadaki belirli hücreleri etkinleştirir, ancak uçuşan cisimler vitreusun(gözün içini dolduran jel) etrafında hareket ettikçe retinanın üzerine gölgeler düşürerek çoğumuzun görebileceği tuhaf görüntüler yaratırlar. Genellikle retinanın kılcal damarlarındaki beyaz kan hücrelerinden kaynaklanıyor.

Bu bağışıklık hücreleri, kırmızı kan hücrelerini yavaşlatacak kadar büyüktür ve kılcal damarlarda sadece plazma, ardından beyaz kan hücresi ve bir grup kırmızı kan hücresi içeren alanlar oluşturur. Mavi ışık, kırmızı kan hücreleri gibi plazma veya beyaz kan hücreleri tarafından emilmediği için, gökyüzü gibi parlak mavi bir alana baktığımızda aslında onların hareket ettiğini görebiliriz.