Güneşten daha sıcak ölü yıldız keşfedildi!

Bilim insanları, keşfedilen ömrü bitmiş yıldızın çekirdeğinde nükleer füzyonu sürdüremediğini, ancak bir yıldız yakınlığı sayesinde güneşten 3.600 Fahrenheit (2.000 santigrat derece) olduğunu keşfettiler.



Dünya'dan yaklaşık 1.400 ışık yılı uzaklıkta duruyor ve beyaz cüce adı verilen bir varlığın yörüngesinde dönüyor. Beyaz cüceler, yıldız yaşamlarının sonunda yakıtı biten güneş benzeri yıldızların soğutma kalıntılarıdır.

KAHVERENGİ CÜCELER

Kahverengi cüceler, evrenin meraklı sakinleridir. Oluşum sırasında, bu nesneler çekirdeklerinde nükleer füzyon süreçlerini ateşlemek ve uygun yıldızlar haline gelmek için yeterli maddeyi biriktirmeyi başaramazlar ama gezegen olarak adlandırılamayacak kadar büyüklerdir. Örneğin, yeni çalışmada açıklanan olağanüstü derecede sıcak kahverengi cüce, güneş sisteminin en büyük gezegeni olan Jüpiter'den yaklaşık 75 ila 88 kat daha büyük.

Kahverengi cüceler, yalnızca oluşumlarından arta kalan artık ısıyı yaydıkları için genellikle fark edilmeleri de zordur. 2.500 derece C'ye (4.500 derece F) kadar çıkabilmelerine rağmen, çoğunun yüzey sıcaklıkları yalnızca birkaç yüz derecedir. Bununla birlikte, yeni keşfedilen WD 0032-317B adlı kahverengi cücenin yüzey sıcaklığı 7.000 derece C'nin (12.600 derece F) üzerinde olduğundan, bir açıklamaya göre onu şimdiye kadar gözlemlenen en sıcak kahverengi cüce yapıyor. Karşılaştırma için, güneş yüzeyinin sıcaklığı yaklaşık 9,900 derece F'dir (5,500 derece C), bu da bu tuhaf yıldızın güneşten 2,000 derece F daha sıcak olduğu anlamına gelir.