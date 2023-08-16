Kaspersky yeni uzmanlıklar ekledi

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Kaspersky, kurumsal çözümler satan ve dağıtan iş ortaklarına önemli avantajlar sağlayan iki yeni uzmanlık tanıttı. Bunlar, "Altın ve Platin" iş ortakları için "Enterprise uzmanlığı" ve "Platinum" iş ortakları için "Enterprise+ uzmanlığı" olarak açıklandı. Bu uzmanlıklar, iş ortaklarının uzmanlık ürünlerinin satışını artırmak için ek indirimler almasına, Kaspersky'den öncelikli satış öncesi desteğe hak kazanmasına, kurumsal çözümler için ortak pazarlama faaliyetleri yürütmesine ve diğer bazı avantajlara olanak tanıyor.

Kaspersky çözümlerinin yaygınlaştırılması da dahil olmak üzere müşterilerine gelişmiş siber güvenlik hizmetleri sunan iş ortakları Enterprise+ uzmanlığını alabiliyor. Bu uzmanlığa sahip iş ortakları, POC hizmetleri ve dağıtımı için ücret, teknik eğitim kuponları ve çok daha fazla avantaja sahip olacak.

Distribütörlere yönelik program artık iki uzmanlık içeriyor. Katma Değerli Distribütör (VAD) uzmanlığı, iş ortaklarının belirli kurumsal ürünlerin satışı için indirim almalarını sağlarken, Specialist uzmanlığı iş ortağı adına dağıtım ve POC hizmetleri sunan distribütörleri ödüllendiriyor. VAD uzmanlığına sahip distribütörler, kurumsal ürünlerin pazar satışını artırmaya odaklanırken Specialist uzmanlığı, müşterilere dağıtım ve ek hizmetler sunmaya istekli distribütörler için oluşturuldu.

Ayrıca İtalya, İberya, Fransa, Kuzey Amerika, APAC ve LATAM bölgesindeki MSP distribütörleri için Kaspersky, MSP satışlarında ek indirimler sundu.

Programda bayiler ve distribütörler için sunulan indirimler de güncellendi, Proof of Concept ve Deployment hizmetleri için yeni dengelemeler getirildi.



KASPERSKY LMP-LİSANS YÖNETİMİ PORTALI KULLANMAK VE BURADA MÜŞTERİ ARAMAK DAHA KOLAY HALE GELİYOR

Verilen bilgiye göre, yeni güncellemelerle Kaspersky LMP-Lisans Yönetimi Portalı kullanmak ve burada müşteri aramak daha kolay hale geliyor. MSP iş ortakları, standart biletleme sistemi yerine Kaspersky ekibinden 7/24 anında telefon desteği almalarını sağlayan SKU Plus lisansını satın alabiliyor. MSP'ler için yapılan bir diğer güncelleme ise iş ortaklarının MSP adına Kaspersky Profesyonel Hizmetleri satın alabilmesini ve Kaspersky'nin dağıtım, uygulama gibi konulardaki uzmanlığıyla yardımcı olmasını içeriyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kaspersky Genel Müdür Yardımcısı Kirill Astrakhan, yeni kurumsal uzmanlıkların tanıtımının kurumsal stratejilerindeki değişimi yansıttığını belirterek, şu ifadeleri kullandı: