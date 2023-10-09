Okyanusun Altında Devasa Antik Sualtı Su Rezervuarı Bulundu

Pasifik Okyanusu'nun altında devasa antik sualtı su rezervuarı bulundu. Bilim insanları, sualtı su rezervuarı hakkında kaymaların olduğunu söylerken depremler hakkında yorum yaptı.

Okyanusun Altında Devasa Antik Sualtı Su Rezervuarı Bulundu
Okyanusun Altında Devasa Antik Sualtı Su Rezervuarı Bulundu
Editör: Süleyman Daban

Araştırmacılar Pasifik Okyanusu'nun altına gizlenmiş dev bir su rezervuarı keşfettiler. Bu bulgu, Yeni Zelanda'nın yakınlarında neden aylarca sürebilen "yavaş çekim" depremlerin yaşandığını ve çevreye nispeten az zarar verdiğini veya hiç zarar vermediğini açıklayabilir.

Pasifik Okyanusu Depremlerin Habercisi Olabilir Mi?

Pasifik tektonik plakasının Avustralya tektonik plakasının altına düştüğü Yeni Zelanda'nın Hikurangi Dalma Bölgesi, Kuzey Adası'nın doğu kıyısındaki birçok " yavaş kaymalı " depremden sorumludur. Gisborne kıyısı açıklarındaki sığ sularda meydana gelen bazı depremler nedeniyle bölge, yaklaşık 20 yıl önce keşfedilen depremlerin incelenmesi için özellikle kullanışlıdır.

Kayma olaylarının neden bazı faylarda diğerlerinden daha fazla meydana geldiğini bulmaya çalışan bir ekip, sismik görüntüleme yoluyla büyük bir su altı rezervuarının kayaların arasında sıkışıp kaldığını keşfetti. Bölgeyi görüntüleyen araştırmacılar, antik gömülü volkanların etrafını saran kalın, katmanlı çökeltilerin olduğunu buldu.

pasifik okyanusu volkanlar

Normal okyanus kabuğu, yaklaşık 7 veya 10 milyon yaşına geldiğinde çok daha az su içermesi gerektiğinden bahseden bilim insanları, şu sözleri kullandı:

- Henüz fayın etkisini tam olarak bilecek kadar derin göremiyoruz ancak buraya inen su miktarının aslında normalden çok daha yüksek olduğunu görebiliyoruz.

Su basınçlarının yavaş kayma olaylarının anahtarı olduğuna inanılıyor. Normalde bu durum, su bakımından zengin çökeltilerin bir plaka batarken fay tarafından gömüldüğü durumlarda meydana gelir; ancak Gase burada büyük miktarlarda su içeren aşınmış, gözenekli volkanik kayanın kile dönüşmeden önce fay tarafından gömüldüğüne inanıyor.

Ekip, çalışma için daha fazla örnek almak istiyor ancak sıvının, depremleri faydan kaynaklanan sönümlemede rol oynadığına inanıyor.

UTIG Direktörü Demian Saffer, konu ile ilgili şu ifadeleri kullanarak konuyu kapattı:

- Bu, deprem davranışı da dahil olmak üzere, akışkanlar ile tektonik fay hareketi tarzı arasındaki korelasyonun gerçekten açık bir örneğidir" diye ekledi. "Bu, laboratuvar deneylerinden varsaydığımız ve bazı bilgisayar simülasyonları tarafından tahmin edilen bir şey, ancak bunu tektonik plaka ölçeğinde test edecek çok az açık alan deneyi var.
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