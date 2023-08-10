Prof. Dr. Naci Görür'den korkutan uyarı! Malatya depreminden sonra yeni bir fay mı oluşuyor?

Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Malatya'da meydana gelen 5.3 şiddetindeki depremi değerlendirdi. Görür sosyal medya hesabından yapmış olduğu paylaşımda çarpıcı bir açıklama yaptı ve yeni bir fayın oluşması ihtimalinden bahsetti.

YENİ BİR FAY HATTI MI OLUŞUYOR?

Prof. Dr. Naci Görür, Malatya'da meydana gelen depremin ardından şu değerlendirmede bulundu;

- Bugün olan depremler hakkında sizleri bilgilendireceğim: Önce Malatya’da 4,3 büyüklükte Öncü-Yeşilyurt depremi, sonra da 5,2’lik İkizce-Yeşilyurt depremi oldu. Kuvvetle muhtemeldir ki Öncü depremi İkizce depreminin öncüsüdür. Bu deprem fayları MTA haritasında yoktur. Yeni fay?

İşte o paylaşım: