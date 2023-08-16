Starlink uyduları Bitlis semalarında görüntülendi

Elon Musk'ın uydu ve uzay mekiği şirketi SpaceX'in Starlink uydularının geçişi Bitlis semalarında görüntülendi.

Starlink uyduları Bitlis semalarında görüntülendi
Elon Musk'ın uydu ve uzay mekiği şirketi SpaceX'in Starlink uydularının geçişi Bitlis semalarında görüntülendi.
Editör: Süleyman Daban

Türkiye'nin birçok ilinde olduğu gibi Bitlis’te de Elon Musk'ın kurucusu olduğu uzay taşımacılığı şirketi SpaceX’in uzaya gönderdiği Starlink uydularının tek sıra halinde geçişi vatandaşları heyecanlandırdı. Bitlis merkez ve Ahlat ilçesindeki vatandaşlar tarafından cep telefonu ile çekilen görüntülerde gökyüzünde tek sıralı halde giden uyduların vatandaşları heyecanlandırdığı gözlemlendi.

Türkiye'nin birçok ilinde olduğu gibi Bitlis’te de Elon Musk'ın kurucusu olduğu uzay taşımacılığı şirketi SpaceX’in uzaya gönderdiği Starlink uydularının tek sıra halinde geçişi vatandaşları heyecanlandırdı. Bitlis merkez ve Ahlat ilçesindeki vatandaşlar tarafından cep telefonu ile çekilen görüntülerde gökyüzünde tek sıralı halde giden uyduların vatandaşları heyecanlandırdığı gözlemlendi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

# BİLİM TEKNOLOJİ # Starlink uyduları # bitlis
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