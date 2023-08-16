Starlink uyduları Bitlis semalarında görüntülendi

Türkiye'nin birçok ilinde olduğu gibi Bitlis’te de Elon Musk'ın kurucusu olduğu uzay taşımacılığı şirketi SpaceX’in uzaya gönderdiği Starlink uydularının tek sıra halinde geçişi vatandaşları heyecanlandırdı. Bitlis merkez ve Ahlat ilçesindeki vatandaşlar tarafından cep telefonu ile çekilen görüntülerde gökyüzünde tek sıralı halde giden uyduların vatandaşları heyecanlandırdığı gözlemlendi.