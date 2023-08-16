Çin uzaktan algılama özellikli gemi takip uydularını fırlattı

Çin, gemilerin seyir takibi için kullanılan uzaktan algılama özellikli "HEAD-3" uydularını uzaya gönderdi.

Çin uzaktan algılama özellikli gemi takip uydularını fırlattı
Çin uzaktan algılama özellikli gemi takip uydularını fırlattı
Editör: Süleyman Daban

Xinhua ajansının haberine göre, HEAD-3 A,B,C,D ve E uyduları, Kuaycou-1A roketiyle, Siçuan eyaletindeki Şiçang Uydu Merkezinden fırlatıldı.

Uydular, fırlatışın ardından planlanan yörünge konumuna yerleşti.

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Çin uzaktan algılama özellikli gemi takip uydularını fırlattı OTOMATİK TANIMLAMA SİNYALLERİNİ ALGILAYARAK KONUM VE SEYİR TAKİP BİLGİLERİNİ AKTARABİLİYOR

Fırlatış, Kuaycou-1A ile gerçekleştirilen 28'inci başarılı taşıma görevi oldu.

Merkezi Pekin'de bulunan HEAD Aerospace şirketince geliştirilen ve Şanghay Uzay Uçuşu Teknolojisi Akademisi (SAST) tarafından üretilen HEAD uyduları, gemilerin Otomatik Tanımlama Sinyallerini (AIS) algılayarak konum ve seyir takip bilgilerini aktarabiliyor.

Mikro büyüklükteki uyduların, 48 parçadan oluşan "Skywalker" adlı takım uydu ağının parçasını oluşturması planlanıyor.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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