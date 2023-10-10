Borlease Otomotiv Halka Arz Oluyor

Araç kiralama sektöründe büyümeye odaklı adımlar atan Borlease Otomotiv halka arz oluyor. Yaklaşık 1,2 milyar TL büyüklüğündeki halka arz kapsamında talep toplama 11-12-13 tarihlerinde gerçekleşecek.

Borlease Otomotiv Halka Arz Oluyor

Araç kiralama sektörüne güçlü bir giriş yapan Borlease Otomotiv halka arz oluyor. Borlease Otomotiv uluslararası kiralama markalarından biri olarak kısa dönem ve günlük kiralama operasyonlarını bünyesinde barındırıyor.

Borlease Otomotiv Halka Arz Oluyor

Büyüme hedefli firma yatırımcılarına 3 yıllık net dağıtılabilir karının asgari yüzde 40'ını dağıtacak. Sektörün iki ayağında da güçlü olduklarını belirten Borlease Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Cem Hancan halka arz ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Halka arzda bireysel yatırımcıya eşit dağıtım yöntemi uygulanacak, şirket payları Borsa İstanbul'da katılım Endeksi'ne uygun işlem görecek. Firmanın hedefinde yıl sonuna kadar yaklaşık 2,5 milyar tl ciro ve yüzde 18 seviyelerinde net kar var.

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Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

# otomotiv # halka arz # ekonomi
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