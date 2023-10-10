Dövize yatırım yapmak isteyenler dikkat! 10 Ekim'de dolar, euro ve sterlinin güncel alış ve satış fiyatları...

Dolar, euro ve sterlinin alış ve satış fiyatları günlük olarak değişmektedir. Yatırım yapmak isteyenlerinde sıklıkla tercih ettiği bir araç olan döviz türleri yakından takip edildikçe daha net bir görüş elde etmek mümkündür. İşte 10 Ekim 2023 için güncel döviz fiyatları...

Dövize yatırım yapmak isteyenler dikkat! 10 Ekim'de dolar, euro ve sterlinin güncel alış ve satış fiyatları...
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Dolar, euro ve sterlin dünya üzerinde en çok tercih edilen ve yatırım yapılan döviz türlerinden biridir. Bu nedenle çok sayıda insan dövizin güncel değerlerini merak etmektedir. Peki, 10 Ekim günü dolar, euro ve sterlinin alış ve satış fiyatları kaç TL'dir?  

Dolar, euro ve sterlin sıklıkla merak edilen döviz türleridir. Bu nedenle her gün insanlar internette bu sorunun cevabını aramaktadır. Dolar, euro ve sterlin küresel piyasalardaki hareketlenmelere göre değer bulur. İşte 10 Ekim 2023 için dolar, euro ve sterlinin borsadaki güncel değerleri…

Dövize yatırım yapmak isteyenler dikkat! 10 Ekim'de dolar, euro ve sterlinin güncel alış ve satış fiyatları... - Resim : 1

10 EKİM DOLAR, EURO VE STERLİNİN KAPALIÇARŞI'DAKİ FİYATLARI

Dolar Alış: 27,75
Dolar Satış: 27,81
Euro Alış: 29,26
Euro Satış: 29,37
Sterlin Alış: 33,74
Sterlin Satış: 33,99

10 EKİM SERBEST PİYASADA DOLAR, EURO VE STERLİNİN FİYATLARI

Dolar Alış: 27,72
Dolar Satış: 27,72
Euro Alış: 29,31
Euro Satış: 29,32
Sterlin Alış: 33,78
Sterlin Satış: 99,92

Altın fiyatları düştü mü? Gram, çeyrek, tam altın fiyatları ne durumda? 10 Ekim için güncel alış ve satış fiyatları...Altın fiyatları düştü mü? Gram, çeyrek, tam altın fiyatları ne durumda? 10 Ekim için güncel alış ve satış fiyatları...Altın Fiyatları
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