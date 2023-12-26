Dolar, Euro ve Sterlin Kaç TL Oldu? 26 Aralık 2023 Günü Güncel Döviz Kurunda Son Durum...

Dolar, euro ve sterlinin kaç TL'den değer bulduğu her zaman özellikle yatırımcılar tarafından merakla izlenmektedir. Dünya genelinde en çok kullanılan döviz türleri olan dolar, euro ve sterlinin güncel fiyatları da küresel piyasalardaki değerlerinde göre belirlenir. Canlı döviz kurunu öğrenmek için internette bu soruyu aratan çok kişi olsa da pek çok insan aslında canlı dövizin alış ve satış fiyatlarını öğrenmek ister. Peki 26 Aralık 2023 günü döviz kuru kaç TL'den değer buldu?

26 ARALIK DOLAR, EURO VE STERLİNİN KAPALIÇARŞI'DAKİ FİYATLARI

Dolar Alış: 29,25

Dolar Satış: 29,30

Euro Alış: 32,14

Euro Satış: 32,26

Sterlin Alış: 36,96

Sterlin Satış: 37,22

26 ARALIK SERBEST PİYASADA DOLAR, EURO VE STERLİNİN FİYATLARI

Dolar Alış: 29,32

Dolar Satış: 29,33

Euro Alış: 32,34

Euro Satış: 32,36

Sterlin Alış: 37,13

Sterlin Satış: 37,32