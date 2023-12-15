Dolar, Euro ve Sterlin Kaç TL Oldu? Güncel Döviz Fiyatları Kaç TL Oldu? 15 Aralık 2023 Güncel Döviz Kuru...
Dolar, euro ve sterlin en çok tercih edilen döviz kurlarındandır. Bu nedenle çok sayıda insan bu döviz kurlarının kaç TL olduklarını öğrenmek ister. Peki Dolar, euro ve sterlin 15 Aralık günü kaç TL'den değer buldu?
Dolar, euro ve sterlin küresel düzeyde de en çok değer gören döviz türleridir. Bu nedenle çok sayıda insan bu değerlerin alış ve satış fiyatlarını inceler. Döviz kuru sadece yatırım yapanların değil aynı zamanda günlük hayatımızı da etkilemektedir. Satın aldığımız ürünlerin fiyatlarını etkileyebilen dolar, euro ve sterlin piyasadaki taleplere göre değer bulmaktadır. Peki, 15 Aralık 2023 günü dolar, euro ve sterlin kaç TL oldu?
15 ARALIK DOLAR, EURO VE STERLİNİN KAPALIÇARŞI'DAKİ FİYATLARI
Dolar Alış: 28,95
Dolar Satış: 29,06
Euro Alış: 31,68
Euro Satış: 31,91
Sterlin Alış: 36,72
Sterlin Satış: 37,02
15 ARALIK SERBEST PİYASADA DOLAR, EURO VE STERLİNİN FİYATLARI
Dolar Alış: 29,05
Dolar Satış: 29,06
Euro Alış: 31,93
Euro Satış: 31,94
Sterlin Alış: 36,96
Sterlin Satış: 37,14
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