Dolar, Euro ve Sterlin Kaç TL Oldu? Güncel Döviz Fiyatları Kaç TL Oldu? 15 Aralık 2023 Güncel Döviz Kuru...

Dolar, euro ve sterlin en çok tercih edilen döviz kurlarındandır. Bu nedenle çok sayıda insan bu döviz kurlarının kaç TL olduklarını öğrenmek ister. Peki Dolar, euro ve sterlin 15 Aralık günü kaç TL'den değer buldu?

Dolar, Euro ve Sterlin Kaç TL Oldu? Güncel Döviz Fiyatları Kaç TL Oldu? 15 Aralık 2023 Güncel Döviz Kuru...

Dolar, euro ve sterlin küresel düzeyde de en çok değer gören döviz türleridir. Bu nedenle çok sayıda insan bu değerlerin alış ve satış fiyatlarını inceler. Döviz kuru sadece yatırım yapanların değil aynı zamanda günlük hayatımızı da etkilemektedir. Satın aldığımız ürünlerin fiyatlarını etkileyebilen dolar, euro ve sterlin piyasadaki taleplere göre değer bulmaktadır. Peki, 15 Aralık 2023 günü dolar, euro ve sterlin kaç TL oldu? 

Dolar, Euro ve Sterlin Kaç TL Oldu? Güncel Döviz Fiyatları Kaç TL Oldu? 15 Aralık 2023 Güncel Döviz Kuru... - Resim : 1

15 ARALIK DOLAR, EURO VE STERLİNİN KAPALIÇARŞI'DAKİ FİYATLARI

Dolar Alış: 28,95 

Dolar Satış: 29,06

Euro Alış: 31,68

Euro Satış: 31,91

Sterlin Alış: 36,72

Sterlin Satış: 37,02

15 ARALIK SERBEST PİYASADA DOLAR, EURO VE STERLİNİN FİYATLARI

Dolar Alış: 29,05

Dolar Satış: 29,06

Euro Alış: 31,93

Euro Satış: 31,94

Sterlin Alış: 36,96

Sterlin Satış: 37,14

Altın Haftayı Nasıl Bitiyor? Yükselmeye Devam Edecek Mi? 15 Aralık 2023 Günü Güncel Altın Alış ve Satış Fiyatları...Altın Haftayı Nasıl Bitiyor? Yükselmeye Devam Edecek Mi? 15 Aralık 2023 Günü Güncel Altın Alış ve Satış Fiyatları...Altın Fiyatları
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