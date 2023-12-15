Altın Haftayı Nasıl Bitiyor? Yükselmeye Devam Edecek Mi? 15 Aralık 2023 Günü Güncel Altın Alış ve Satış Fiyatları...

Altın fiyatları sürekli olarak değişmektedir. Altın fiyatları güncellenirken altının güncel fiyatlarının kaç TL olduğu merak edilmektedir. Peki altın 15 Aralık 023 günü kaç TL oldu? Bu haftayı altın nasıl kapatacak? İşte güncel altın fiyatları...

Altın Haftayı Nasıl Bitiyor? Yükselmeye Devam Edecek Mi? 15 Aralık 2023 Günü Güncel Altın Alış ve Satış Fiyatları...
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Altın en fazla değer gören yatırım araçlarından ve madenlerden biridir. Altın alırken ya da altın bozdururken çoğu kişi yatırımlarını yönlendirebilmek amacıyla bunu yapmaktadır. Pek çok insan altını sadece süs amacıyla değil, bir yatırım amacıyla da almaktadır. Peki 15 Aralık 2023 günü altın kaç TL oldu? İşte 15 Aralık Cuma günü güncel altın fiyatları....

Altınlar değerlerine göre değişen bir sistemle ayrılırlar. Gram altın 15Aralık günü alış fiyatını 1902.09 TL’den belirlerken satış fiyatı ise 1901.59 TL olmuştur. Tam altının alış fiyatı ise 12289.62 TL, satış fiyatı da 12487.19 TL’dir.

Altın Haftayı Nasıl Bitiyor? Yükselmeye Devam Edecek Mi? 15 Aralık 2023 Günü Güncel Altın Alış ve Satış Fiyatları... - Resim : 1
15 ARALIK 2023 GÜNÜ ALTIN ALIŞ VE SATIŞ FİYATLARI

GRAM ALTIN
Alış Fiyatı: 1902.09
Satış Fiyatı: 1901.59

ÇEYREK ALTIN
Alış Fiyatı: 3081.49 
Satış Fiyatı: 3130.49

YARIM ALTIN
Alış Fiyatı: 6162.78
Satış Fiyatı: 6270.03

TAM ALTIN
Alış Fiyatı: 12289.62
Satış Fiyatı: 12487.19

CUMHURİYET ALTINI
Alış Fiyatı: 12574.09
Satış Fiyatı: 12788.01

ATA ALTIN
Alış Fiyatı: 12566.07
Satış Fiyatı: 12784.08

GREMSE ALTIN
Alış Fiyatı: 30508.77
Satış Fiyatı: 31117.14

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