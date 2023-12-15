Altın Haftayı Nasıl Bitiyor? Yükselmeye Devam Edecek Mi? 15 Aralık 2023 Günü Güncel Altın Alış ve Satış Fiyatları...

Altın en fazla değer gören yatırım araçlarından ve madenlerden biridir. Altın alırken ya da altın bozdururken çoğu kişi yatırımlarını yönlendirebilmek amacıyla bunu yapmaktadır. Pek çok insan altını sadece süs amacıyla değil, bir yatırım amacıyla da almaktadır. Peki 15 Aralık 2023 günü altın kaç TL oldu? İşte 15 Aralık Cuma günü güncel altın fiyatları....

Altınlar değerlerine göre değişen bir sistemle ayrılırlar. Gram altın 15Aralık günü alış fiyatını 1902.09 TL’den belirlerken satış fiyatı ise 1901.59 TL olmuştur. Tam altının alış fiyatı ise 12289.62 TL, satış fiyatı da 12487.19 TL’dir.



15 ARALIK 2023 GÜNÜ ALTIN ALIŞ VE SATIŞ FİYATLARI

GRAM ALTIN

Alış Fiyatı: 1902.09

Satış Fiyatı: 1901.59

ÇEYREK ALTIN

Alış Fiyatı: 3081.49

Satış Fiyatı: 3130.49

YARIM ALTIN

Alış Fiyatı: 6162.78

Satış Fiyatı: 6270.03

TAM ALTIN

Alış Fiyatı: 12289.62

Satış Fiyatı: 12487.19

CUMHURİYET ALTINI

Alış Fiyatı: 12574.09

Satış Fiyatı: 12788.01

ATA ALTIN

Alış Fiyatı: 12566.07

Satış Fiyatı: 12784.08

GREMSE ALTIN

Alış Fiyatı: 30508.77

Satış Fiyatı: 31117.14