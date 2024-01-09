Döviz Kurunda Son Durum... Dolar, Euro ve Sterlin Kaç TL Oldu? 9 Ocak 2024 Günü Güncel Canlı Döviz Kuru...

Altın fiyatları gibi döviz kuru da çok merak edilmektedir. Döviz kuru sürekli olarak güncellenir. Dünya piyasasındaki değerlere göre güncellenen dolar, euro ve sterlinin fiyatları her zaman en çok araştırılan konulardan biridir. Yatırım ya da ticaret yapanlar bu fiyatları öğrenmeye çalışırlar. Peki güncel canlı döviz kurunda son durum nedir? 9 Ocak 2024 günü dolar, euro ve sterlin kaç TL oldu?

9 OCAK DOLAR, EURO VE STERLİNİN KAPALIÇARŞI'DAKİ FİYATLARI

Dolar Alış: 29,93

Dolar Satış: 29,99

Euro Alış: 32,70

Euro Satış: 32,84

Sterlin Alış: 37,92

Sterlin Satış: 38,22

9 OCAK SERBEST PİYASADA DOLAR, EURO VE STERLİNİN FİYATLARI

Dolar Alış: 29,93

Dolar Satış: 29,94

Euro Alış: 32,83

Euro Satış: 32,85

Sterlin Alış: 38,03

Sterlin Satış: 38,20