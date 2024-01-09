Döviz Kurunda Son Durum... Dolar, Euro ve Sterlin Kaç TL Oldu? 9 Ocak 2024 Günü Güncel Canlı Döviz Kuru...

Döviz kuru sürekli olarak değişmekte ve güncellenmektedir. Bu nedenle çok sayıda insan güncel döviz kurunu internetten öğrenmeye çalışmaktadır. Peki 9 Ocak 2024 Salı günü dolar, euro ve sterlin kaç TL oldu? İşte güncel fiyatlar...

Döviz Kurunda Son Durum... Dolar, Euro ve Sterlin Kaç TL Oldu? 9 Ocak 2024 Günü Güncel Canlı Döviz Kuru...
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Altın fiyatları gibi döviz kuru da çok merak edilmektedir. Döviz kuru sürekli olarak güncellenir. Dünya piyasasındaki değerlere göre güncellenen dolar, euro ve sterlinin fiyatları her zaman en çok araştırılan konulardan biridir. Yatırım ya da ticaret yapanlar bu fiyatları öğrenmeye çalışırlar. Peki güncel canlı döviz kurunda son durum nedir? 9 Ocak 2024 günü dolar, euro ve sterlin kaç TL oldu?

Döviz Kurunda Son Durum... Dolar, Euro ve Sterlin Kaç TL Oldu? 9 Ocak 2024 Günü Güncel Canlı Döviz Kuru... - Resim : 1

9 OCAK DOLAR, EURO VE STERLİNİN KAPALIÇARŞI'DAKİ FİYATLARI

Dolar Alış: 29,93

Dolar Satış: 29,99

Euro Alış: 32,70

Euro Satış: 32,84

Sterlin Alış: 37,92

Sterlin Satış: 38,22

9 OCAK SERBEST PİYASADA DOLAR, EURO VE STERLİNİN FİYATLARI

Dolar Alış: 29,93

Dolar Satış: 29,94

Euro Alış: 32,83

Euro Satış: 32,85

Sterlin Alış: 38,03

Sterlin Satış: 38,20

Altın Kaç TL Oldu? Altın Fiyatları Yükseldi mi Düştü Mü? 9 Ocak 2024 Günü Güncel Altın Fiyatları...Altın Kaç TL Oldu? Altın Fiyatları Yükseldi mi Düştü Mü? 9 Ocak 2024 Günü Güncel Altın Fiyatları...Altın Fiyatları
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