Altın Kaç TL Oldu? Altın Fiyatları Yükseldi mi Düştü Mü? 9 Ocak 2024 Günü Güncel Altın Fiyatları...
Altın fiyatları sürekli olarak merak edilmektedir. Bu altın fiyatlarının kaç TL'den değer bulduğu ve fiyatların düşüp düşmediğini internetten öğrenmeye çalışanlar bu soruyu arar. Peki 9 Ocak 2024 günü altın kaç TL oldu?
Altın fiyatları sürekli olarak değişmekte ve güncellenmektedir. Altın fiyatlarının güncellenmesi ise piyasadaki taleplere ve yönlendirmelere göre şekil almaktadır. Peki 9 Ocak 2024 günü altın kaç TL oldu? Altın fiyatları yükseldi mi?
Altınlar değerlerine göre değişen bir sistemle ayrılırlar. Gram altın 9 Ocak 2024 günü alış fiyatını 1955.98
TL’den belirlerken satış fiyatı ise 1955.94 TL olmuştur. Tam altının alış fiyatı ise 12634.53 TL, satış fiyatı da 12832.78 TL’dir.
9 OCAK 2024 GÜNÜ ALTIN ALIŞ VE SATIŞ FİYATLARI
GRAM ALTIN
Alış Fiyatı: 1955.98
Satış Fiyatı: 1955.94
ÇEYREK ALTIN
Alış Fiyatı: 3168.78
Satış Fiyatı: 3218.92
YARIM ALTIN
Alış Fiyatı: 6336.5717
Satış Fiyatı: 6445.5188
TAM ALTIN
Alış Fiyatı: 12634.53
Satış Fiyatı: 12832.78
CUMHURİYET ALTINI
Alış Fiyatı: 12926.60
Satış Fiyatı: 13146.2
ATA ALTIN
Alış Fiyatı: 12928.26
Satış Fiyatı: 13143.13
GREMSE ALTIN
Alış Fiyatı: 31378.53
Satış Fiyatı: 31978.03