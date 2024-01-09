Altın Kaç TL Oldu? Altın Fiyatları Yükseldi mi Düştü Mü? 9 Ocak 2024 Günü Güncel Altın Fiyatları...

Altın fiyatları sürekli olarak değişmekte ve güncellenmektedir. Altın fiyatlarının güncellenmesi ise piyasadaki taleplere ve yönlendirmelere göre şekil almaktadır. Peki 9 Ocak 2024 günü altın kaç TL oldu? Altın fiyatları yükseldi mi?

Altınlar değerlerine göre değişen bir sistemle ayrılırlar. Gram altın 9 Ocak 2024 günü alış fiyatını 1955.98

TL’den belirlerken satış fiyatı ise 1955.94 TL olmuştur. Tam altının alış fiyatı ise 12634.53 TL, satış fiyatı da 12832.78 TL’dir.

9 OCAK 2024 GÜNÜ ALTIN ALIŞ VE SATIŞ FİYATLARI

GRAM ALTIN

Alış Fiyatı: 1955.98

Satış Fiyatı: 1955.94

ÇEYREK ALTIN

Alış Fiyatı: 3168.78

Satış Fiyatı: 3218.92

YARIM ALTIN

Alış Fiyatı: 6336.5717

Satış Fiyatı: 6445.5188

TAM ALTIN

Alış Fiyatı: 12634.53

Satış Fiyatı: 12832.78

CUMHURİYET ALTINI

Alış Fiyatı: 12926.60

Satış Fiyatı: 13146.2

ATA ALTIN

Alış Fiyatı: 12928.26

Satış Fiyatı: 13143.13

GREMSE ALTIN

Alış Fiyatı: 31378.53

Satış Fiyatı: 31978.03