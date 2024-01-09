Altın Kaç TL Oldu? Altın Fiyatları Yükseldi mi Düştü Mü? 9 Ocak 2024 Günü Güncel Altın Fiyatları...

Altın fiyatları sürekli olarak merak edilmektedir. Bu altın fiyatlarının kaç TL'den değer bulduğu ve fiyatların düşüp düşmediğini internetten öğrenmeye çalışanlar bu soruyu arar. Peki 9 Ocak 2024 günü altın kaç TL oldu?

Altın Kaç TL Oldu? Altın Fiyatları Yükseldi mi Düştü Mü? 9 Ocak 2024 Günü Güncel Altın Fiyatları...
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Altın fiyatları sürekli olarak değişmekte ve güncellenmektedir. Altın fiyatlarının güncellenmesi ise piyasadaki taleplere ve yönlendirmelere göre şekil almaktadır. Peki 9 Ocak 2024 günü altın kaç TL oldu? Altın fiyatları yükseldi mi

Altınlar değerlerine göre değişen bir sistemle ayrılırlar. Gram altın 9 Ocak 2024 günü alış fiyatını 1955.98
TL’den belirlerken satış fiyatı ise 1955.94 TL olmuştur. Tam altının alış fiyatı ise 12634.53 TL, satış fiyatı da 12832.78 TL’dir.

Altın Kaç TL Oldu? Altın Fiyatları Yükseldi mi Düştü Mü? 9 Ocak 2024 Günü Güncel Altın Fiyatları... - Resim : 1

9 OCAK 2024 GÜNÜ ALTIN ALIŞ VE SATIŞ FİYATLARI

GRAM ALTIN
Alış Fiyatı: 1955.98
Satış Fiyatı: 1955.94

ÇEYREK ALTIN
Alış Fiyatı: 3168.78
Satış Fiyatı: 3218.92

YARIM ALTIN
Alış Fiyatı: 6336.5717
Satış Fiyatı: 6445.5188

TAM ALTIN
Alış Fiyatı: 12634.53
Satış Fiyatı: 12832.78

CUMHURİYET ALTINI
Alış Fiyatı: 12926.60
Satış Fiyatı: 13146.2

ATA ALTIN
Alış Fiyatı: 12928.26
Satış Fiyatı: 13143.13

GREMSE ALTIN
Alış Fiyatı: 31378.53

Satış Fiyatı: 31978.03

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