Döviz Kurunda Son Durum.... Güncel Dolar, Euro ve Sterlin Kaç TL Oldu?

Döviz kuru dünya genelinde piyasalara göre hareket etmekte yükselip düşmektedir. Canlı döviz kurunu takip ederek çok sayıda insan dövizden haberdar olmaya çalışır. Peki güncel dolar, euro ve sterlin fiyatları kaç TL oldu?

Döviz Kurunda Son Durum.... Güncel Dolar, Euro ve Sterlin Kaç TL Oldu?

Dolar, euro ve sterlin en çok merak edilen döviz türleridir. Bu döviz kuru sürekli olarak dünya genelindeki fiyatlara göre ilerlemekte ve buna göre şekil almaktadır. Peki güncel döviz kuru nasıl değişti? Canlı döviz kurunu öğrenmek isteyenler bu fiyatlara internet üzerinden ulaşmaya çalışmaktadır. Dolar, euro ve sterlin kaç TL'den değer buldu? İşte güncel canlı döviz kuru... 

Döviz Kurunda Son Durum.... Güncel Dolar, Euro ve Sterlin Kaç TL Oldu? - Resim : 1

8 OCAK 2024 DOLAR, EURO VE STERLİNİN KAPALIÇARŞI'DAKİ FİYATLARI

Dolar Alış: 28,89

Dolar Satış: 29,95

Euro Alış: 32,61

Euro Satış: 32,77

Sterlin Alış: 37,79

Sterlin Satış: 38,08

8 OCAK 2024 SERBEST PİYASADA DOLAR, EURO VE STERLİNİN FİYATLARI

Dolar Alış: 29,88

Dolar Satış: 29,89

Euro Alış: 32,74

Euro Satış: 32,75

Sterlin Alış: 37,89

Sterlin Satış: 38,08

 

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