Altın Kaç TL Oldu? Altın Fiyatları Yine Yükselecek Mi? 8 Ocak 2024 Günü Güncel Altın Fiyatları...

Altın fiyatları sürekli olarak değişmektedir. Güncellenen altın fiyatları her an yeniden yazılmakta ve duyurulmaktadır. Altın fiyatları kaç TL oldu? 8 Ocak 2024 günü altın kaç TL'den değer buldu?

Altın Kaç TL Oldu? Altın Fiyatları Yine Yükselecek Mi? 8 Ocak 2024 Günü Güncel Altın Fiyatları...

Altınlar değerlerine göre değişen bir sistemle ayrılırlar. Gram altın 8 Ocak günü alış fiyatını 1952.34 TL’den belirlerken satış fiyatı ise 1952.40 TL olmuştur. Tam altının alış fiyatı ise 12608.69 TL, satış fiyatı da 12809.01 TL’dir.

Altın Kaç TL Oldu? Altın Fiyatları Yine Yükselecek Mi? 8 Ocak 2024 Günü Güncel Altın Fiyatları... - Resim : 1

8 OCAK 2024 GÜNÜ ALTIN ALIŞ VE SATIŞ FİYATLARI

GRAM ALTIN
Alış Fiyatı: 1952.34
Satış Fiyatı: 1952.40

ÇEYREK ALTIN
Alış Fiyatı: 3162.00
Satış Fiyatı: 3213.83

YARIM ALTIN
Alış Fiyatı: 6325.0698
Satış Fiyatı: 6436.0061

TAM ALTIN
Alış Fiyatı: 12608.69
Satış Fiyatı: 12809.01

CUMHURİYET ALTINI
Alış Fiyatı: 12906.47
Satış Fiyatı: 13127.61

ATA ALTIN
Alış Fiyatı: 12900.15
Satış Fiyatı: 13127.50

GREMSE ALTIN
Alış Fiyatı: 31326.67
Satış Fiyatı: 31932.08

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