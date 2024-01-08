Altın Kaç TL Oldu? Altın Fiyatları Yine Yükselecek Mi? 8 Ocak 2024 Günü Güncel Altın Fiyatları...
Altın fiyatları sürekli olarak değişmektedir. Güncellenen altın fiyatları her an yeniden yazılmakta ve duyurulmaktadır. Altın fiyatları kaç TL oldu? 8 Ocak 2024 günü altın kaç TL'den değer buldu?
Altınlar değerlerine göre değişen bir sistemle ayrılırlar. Gram altın 8 Ocak günü alış fiyatını 1952.34 TL’den belirlerken satış fiyatı ise 1952.40 TL olmuştur. Tam altının alış fiyatı ise 12608.69 TL, satış fiyatı da 12809.01 TL’dir.
8 OCAK 2024 GÜNÜ ALTIN ALIŞ VE SATIŞ FİYATLARI
GRAM ALTIN
Alış Fiyatı: 1952.34
Satış Fiyatı: 1952.40
ÇEYREK ALTIN
Alış Fiyatı: 3162.00
Satış Fiyatı: 3213.83
YARIM ALTIN
Alış Fiyatı: 6325.0698
Satış Fiyatı: 6436.0061
TAM ALTIN
Alış Fiyatı: 12608.69
Satış Fiyatı: 12809.01
CUMHURİYET ALTINI
Alış Fiyatı: 12906.47
Satış Fiyatı: 13127.61
ATA ALTIN
Alış Fiyatı: 12900.15
Satış Fiyatı: 13127.50
GREMSE ALTIN
Alış Fiyatı: 31326.67
Satış Fiyatı: 31932.08