Altın Kaç TL Oldu? Altın Fiyatları Yine Yükselecek Mi? 8 Ocak 2024 Günü Güncel Altın Fiyatları...

Altınlar değerlerine göre değişen bir sistemle ayrılırlar. Gram altın 8 Ocak günü alış fiyatını 1952.34 TL’den belirlerken satış fiyatı ise 1952.40 TL olmuştur. Tam altının alış fiyatı ise 12608.69 TL, satış fiyatı da 12809.01 TL’dir.

8 OCAK 2024 GÜNÜ ALTIN ALIŞ VE SATIŞ FİYATLARI

GRAM ALTIN

Alış Fiyatı: 1952.34

Satış Fiyatı: 1952.40

ÇEYREK ALTIN

Alış Fiyatı: 3162.00

Satış Fiyatı: 3213.83

YARIM ALTIN

Alış Fiyatı: 6325.0698

Satış Fiyatı: 6436.0061

TAM ALTIN

Alış Fiyatı: 12608.69

Satış Fiyatı: 12809.01

CUMHURİYET ALTINI

Alış Fiyatı: 12906.47

Satış Fiyatı: 13127.61

ATA ALTIN

Alış Fiyatı: 12900.15

Satış Fiyatı: 13127.50

GREMSE ALTIN

Alış Fiyatı: 31326.67

Satış Fiyatı: 31932.08