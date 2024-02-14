11 yıl sonra bir ilk: Cumhurbaşkanı Erdoğan Mısır'da

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ortak basın toplantısı düzenliyor.

Erdoğan ile Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır da Mısır'a gitti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Sisi, Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Toplantılarının Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Ortak Bildiriyi imzaladı.

"Türkiye Mısır'ın Kuzey Afrika'daki birinci ortağıdır. Türkiye ilişkilerimiz her geçen gün artmaktadır. İki ülke arasındaki ticarş ilişkileri artırmayı hedefliyoruz." diyen Sisi, Gazze'de ateşkes konusuna Cumhurbaşkanı Erdoğan ile konuştuklarını aktardı:

- Gazze’deki insani yardımları ciddi anlamda önemsiyoruz. Sayın Erdoğan ile konuştuğumuzda özellikle ateşkes yapılmasını ve bir an önce bir Filistin Devleti ilanını istiyoruz. Mısır ve Türkiye el ele vererek Gazze konusunda da çok iyi sonuçlar elde edebilecek. Gazze'de derhal ateşkes sağlanması ve Batı Şeria'daki gerilimin yatıştırılması konusunda Türkiye Cumhurbaşkanı ile aynı fikirdeyim.