TFF Ankaragücü - Galatasaray maçının oynanacağı stadı duyurdu! İşte yapılan incelemelerin ardından verilen karar

Trendyol Süper Lig'de heyecan hafta sonu oynanacak 26. hafta karşılaşmalarıyla devam edecek. Lider Galatasaray, 26. hafta mücadelesinde deplasmanda MKE Ankaragücü ile karşı karşıya gelecek.

MKE Ankaragücü'nün maçlarını oynadığı Eryaman Stadyumu, bir süredir sahip olduğu kötü zeminle spor kamuoyunun gündeminde yer alıyor. Zorlu müsabakaya doğru geri sayım sürerken karşılaşmanın başka bir statta oynananabileceği konusu basın yayın organlarında ve sosyal medyada gündem olmuş durumda.

18 Şubat Pazar günü oynanacak müsabaka öncesi Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) yetkilileri stadyum zemininde incelemeler gerçekleştirdi. MKE Ankaragücü de zeminle ilgili bakım çalışmalarını sürdürürken, TFF yaptığı son açıklamayla karşılaşmanın hangi statta oynanacağını duyurdu.

ANKARAGÜCÜ - GALATASARAY MAÇI ERYAMAN STADI'NDA OYNANACAK

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), hafta sonundaki MKE Ankaragücü-Galatasaray müsabakasının Eryaman Stadı'nda oynanacağını duyurdu.

TFF'den yapılan açıklamada, MKE Ankaragücü ile Gençlerbirliği'nin birlikte kullandığı Eryaman Stadı'nın zemininin yoğun maç trafiğinden olumsuz etkilenmemesi ve bakımlarının sağlıklı yapılabilmesi için Gençlerbirliği'nin başka bir statta oynamasının, TFF tarafından kulübe iletildiği bildirildi.

MKE Ankaragücü'nün Süper Lig'de yer aldığı ve zemin bakımından sorumlu kulüp olduğu için maçlarını Eryaman Stadı'nda oynamaya devam edeceğinin belirtildiği açıklamada, TFF'nin denetimlerinin ve yaptırımlarının da artarak süreceği ifade edildi.

TFF; MKE Ankaragücü, Mondihome Kayserispor ve Çaykur Rizespor'a ait statların zemin bakımlarının hızlandırılması, aksi halde müsabaka oynanmasına kapatılacağının iletildiğini de duyurdu.