Galatasaray - Sparta Prag maçının hakemi belli oldu! İşte karşılaşmayı yönetecek isim

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında yarın Çekya'nın Sparta Prag takımı ile karşılaşacak. İstanbul'da RAMS Park'ta oynanacak karşılaşma saat 20.45'te başlayacak.

Zorlu mücadele öncesi UEFA'dan karşılaşmayı yönetecek hakemlerle ilgili açıklama geldi.

Buna göre, Galatasaray-Sparta Prag maçını İspanyol hakem Alejandro Hernandez yönetecek. Sarı-kırmızılı ekibin Çekya temsilciyle oynayacağı mücadelede Hernandez'in yardımcılıklarını Jose Naranjo ve Diego Sanchez Rojo yapacak.

Müsabakanın dördüncü hakemi ise Alejandro Muniz Ruiz olacak.