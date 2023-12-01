ABD'den Türkiye'ye Yaptırım Tehdidi

ABD Temsilciler Meclisi ise HAMAS'a desteği nedeniyle daha önce serbest bıraktığı İran'a ait 6 milyar dolara erişimi engelleyecek yasa tasarısını kabul etti.



Çok kutuplu yeni dünyanın kendi kaderini tayin etme hareketi ABD'yi temelden sarstı. Siyasi ve askeri olarak ülkelere nüfuz edemeyen ABD, ekonomi silahını masaya koydu. Talepleri karşılanmayınca yaptırımlar uygulamaya başladı. Son hamlesinin hedefindeyse Türkiye ve İran vardı.



ABD Terörizm ve Mali İstihbarattan Sorumlu Hazine Müsteşarı Brian Nelson Türkiye'ye geldi. İki günlük ziyaretin gündemi Rusya ve Hamas yaptırımlarıydı. Türkiye'yi ABD'nin Rusya yaptırımlarını delmekle, HAMAS'ın direniş için para toplamasına göz yummakla suçladı.



ABD'li diplomat Türkiye'den ABD'nin kararlarına uymasını istedi. Aksi takdirde daha sert yaptırımlar ile listeyi genişletmekle tehdit etti.



"Türkiye Hamas'ın para toplama faaliyetlerinde önde gelen bir rol oynadı. Hamas'ın Amerikan yaptırımlarını da delerek Türkiye hukukunu potansiyel olarak suistimal etmesine karşı önlem almalı. Rusya'ya yasadışı ticaret yapan Türk şirketlere saldırgan yaptırımlar uygulayacağız"



Washington, "Hamas adına yatırım portföyü işlettiği" ve "Rusya’nın yaptırımlardan kaçmasına yardım ettiği" gerekçesiyle 10'u aşkın Türk firmasına ve bazı kişilere yaptırım uyguluyor.



Benzer tehditlerin hedefinde olan bir başka bölge ülkesi ise İran. ABD Temsilciler Meclisi, Tahram yönetiminin HAMAS ve Rusya ilişkilerini değerlendirmek için toplandı. Cumhuriyetçilerin hazırladığı "İran Terörizmine Fon Yok Yasası" adlı tasarı oylandı.



"Hamas'ın İsrail'e saldırılarında rol oynadığı" gerekçesi ile İran'a ait 6 milyar doları engelleyecek yasayı kabul etti.



119 aleyhteki oya karşılık 307 lehteki oyla Temsilciler Meclisi'nden geçen tasarı, para transferinin gerçekleştirilmesinde rol alacak herhangi bir hükümet ya da kişiye de yaptırım uygulanmasını öngörüyor.



Senato'ya gönderilen tasarıya Demokratlar karşı. Demokrat Parti temsilcileri İran'la tutuklu takası sayesinde 5 ABD'linin serbest bırakıldığına işaret ederek İran'a para transfer etme kararının yerinde olduğu görüşünde.