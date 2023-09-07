Bakan Yerlikaya Azerbaycanlı mevkidaşı ile görüştü

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, temaslarda bulunmak üzere Azerbaycan'a gitti. Bakan Yerlikaya Bakü'de Azerbaycanlı Mevkidaşı Eyvazov ile görüştü. Açıklama Azerbaycan İçişleri Bakanlığı'ndan geldi.

Bakan Yerlikaya Azerbaycanlı mevkidaşı ile görüştü
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Azerbaycan İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Bakü'ye gitti. Bakü'de Azerbaycanlı mevkidaşı ile görüşen Yerlikaya görüşmede, dost ve kardeş ülkede bulunmaktan memnuniyet duyduğunu belirtti.

Yerlikaya, Türkiye ve Azerbaycan'ın bölgede huzur ve istikrarın önünde ciddi engel oluşturan küresel sorunlara ve her türlü organize suça karşı her zaman ortak tutum sergilediğini vurguladı.

Azerbaycan'ın hızlı gelişimini ve ülkede sağlanan istikrarı memnuniyetle izlediklerini belirten Yerlikaya, iki ülkenin ilgili kurumları arasındaki verimli işbirliğinden takdirle bahsetti.

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Yerlikaya, ilişkilerin geliştirilmesi için bundan sonra da her türlü çabayı göstereceklerini, işbirliği ve tecrübe alışverişini sürdüreceklerini dile getirdi.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI VE JANDARMA KUVVETLERİNE TEŞEKKÜR ETTİ

Eyvazov da Azerbaycan'daki istikrar ortamının önemine dikkati çekerek, huzur ve güvenliğin korunması sayesinde hem ülke vatandaşlarının hem de Türk iş adamları dahil yabancı yatırımcıların huzur içinde yaşayıp çalışmaları için uygun koşulların sağlandığını bildirdi.

Azerbaycan polis ve jandarmasının gelişmesinde Türkiye İçişleri Bakanlığı ile Jandarma Kuvvetlerinin önemli katkılar sağladığını hatırlatan Eyvazov, bu nedenle teşekkür etti.

Görüşmede, ortak ilgi alanlarına dair konular da ele alındı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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