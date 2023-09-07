İki ülke arasında kritik temas! Hakan Fidan Cezayirli mevkidaşı ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cezayir Dışişleri Bakanı Ahmed Attaf ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi. İki mevkidaş görüşme sonrası kameralar karşısına geçti.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan iki ülke arasındaki siyasi ve ekonomik ilişkileri değerlendirdi.

Dışişleri Bakanı Fidan konuşmasında "İşbirliği modelini Afrika'da uygulamayı sürdürüyoruz" diye konuştu.

Cezayir Dışişleri Bakanı Attaf ise son dönemde ilişki ve işbirliği anlamındaki gelişmeleri ‘önemli bir atılım’ olarak değerlendirdi.