Çavuşoğlu'ndan kritik Suriye mesajı: "Suriye'ye bizden zarar gelmez"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, katıldığı bir televizyon programında Suriye ile ilgili önemli mesajlar verdi. Çavuşoğlu, açıklamasında, "Bizden Suriye'ye zarar gelmez" ifadelerini kullandı.

Bakan Çavuşoğlu şu ifadeleri kullandı:

- Suriye, başından beri "Türkiye topraklarımızdan çıksın" diyor. Ama Suriye'nin kendi topraklarında tamamen kontrol sahibi olmadığı bir gerçektir. Suriye'nin kuzeyinde ABD'nin desteğiyle PKK hüküm sürüyor. Biz Suriye'nin sınır ve toprak bütünlüğünü çok güçlü bir şekilde destekliyoruz. Böyle görüşmelerde ön şartı kabul etmeyeceğimizi belirttik.

"GÖRÜŞMENİN AMACI SİYASİ SURİYE'NİN TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜDÜR"

Çavuşoğlu, Türkiye'nin Suriye'nin toprak bütünlüğünü tanıdığını belirterek şunları söyledi:

- Bu görüşmelerin amacı nedir? Siyasi ilişkileri geliştirmek. Astana formatı kurduk, oradan da çok güçlü sonuçlar elde edemedik. Bu yüzden angajman başlatmak gerekiyor. Siyasi ilişkileri canlandırmalıyız.

- İkinci konu, Suriye'nin toprak bütünlüğüdür. Bizden Suriye'ye zarar gelmez. Oradaki PKK Türkiye'yi bölmek istiyor.

- Üçüncü konu Suriyelilerin geri dönmesi. Suriye kontrolündeki bölgelerden de bize Suriyeliler geldi. Bunların can güvenliğinin sağlanması lazım. Bütün bunları aramızda konuşmamız lazım.

- Daha önce bakan yardımcıları düzeyinde görüşmeler oldu. Bakanlar düzeyinde Ruslar bize Mayıs'ta yapılabileceğini belirttiler. Bizim de seçim dışında bir programımız yok. Olabileceğini söyledik.

SURİYE'NİN ARAP BİRLİĞİNE DAHİL OLMASI

Çavuşoğlu, Suriye'nin Arap Birliği'ne alınması ile ilgili şu ifadeleri kullandı:

- Bu ülkeler, Suriye'ye "sen hiç bir şey yapma gel" derlerse Suriye'nin siyasi çözüm için adım atması gerçekleşmez. Biliyorsunuz Suriye daha önce siyasi çözüme yanaşmadı, askeri çözüme başvurdu. Muhalefetin eğitilmiş silahlı gücü var. Biz çatışmalar yeniden başlasın istemiyoruz.

- Suriye ile başlattığımız angajman onlar tarafından da kabul edilirse iyi. Onlar da olumlu adım atarsa bu iş hızlanır. Ancak, bizim başlattığımız angajman başka ülkelerin de Suriye ile ilişkileri hızlandırmasına sebep oldu.

- Görüşme için "askerleri çekin" şartını biz kabul etmiyoruz. Biz askerleri çekersek Adana Mutabakatı şartları oluşacak mı? Bunları anlıyoruz, "bizim topraklarımız" diyorlar. Evet sizin topraklarınız orası ancak bunun bir yol haritası dahilinde olması gerekiyor.

- Biz Türkiye'nin Suriye'nin sınır bütünlüğüne, sınır güvenliğine saygı duyduğunu her zaman hatırlatıyoruz.

İRAN'IN GÖRÜŞMELERE KATILMASI

Çavuşoğlu, İran'ın sürece dahil olmasıyla ilgili şöyle konuştu:

- İran'ın şimdiye kadar yıkıcı bir rol oynadığını söyleyemem. Sürece katkılarına bakacağız. Rusya'nın insiyatifiydi bu.