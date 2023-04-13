Çavuşoğlu'ndan Suriye mesajı: "Kalıcı adımlar atılması gerekiyor"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Mısırlı Mevkidaşı Şukri ile ortak bir basın toplantısı düzenledi. Bakan Çavuşoğlu, konuşmasında Suriye kalıcı adımlar atılması gerektiğini vurguladı.

Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları şu şekilde:

Kahire’de bundan sonra birbirimizi daha sık ziyaret edeceğiz demiştik. Bu 3. görüşme oluyor. Cumhurbaşkanlarımızın görüşmesinden sonra ivme yakalanmasından memnunuz.

Mısır ile açtığımız yeni sayfayı başarı öyküleriyle doldurmak istiyoruz. Somut adımlar atmak noktasında mutabık kaldık.

Büyükelçilerin ataması konusunu ele aldık. Temsil seviyesinin büyükelçilik seviyesine yükseltilmesi konusunda somut adımlar atıyoruz. Önümüzdeki dönemde ortak bir açıklamayla sizleri bilgilendireceğiz. O güne kadar da adımlar atmaya devam edeceğiz.

Cumhurbaşkanları düzeyinde zirve yapılacak. Bu zirvenin de hazırlıkları başlatmış olduk.

Ticaret hacmimiz 10 milyar dolara ulaştık biz bunu 15 milyara çıkarabiliriz.

Yine Jetgo gibi ortak ticaret mekanizması gibi kurmayı planlıyoruz. Mısır'ın en çok ihracat yaptığı ülke Türkiye.

LNG'yi BOTAŞ ve Türkiye arasında doğrudan bir anlaşmayla almak istiyoruz.

Enerji iş birliğimizi çeşitlendirmek istiyoruz. Firmalarımızın da ortak atabileceği adımlar var.

Halklarımız arasındaki kardeşlik diğer alanlarda da ilişkilerimizi geliştirmemizi gerektiriyor. Turizm konusunda karşılıklı turist sayısını artırmak için vatandaşlarımızı teşvik edeceğiz.

Hava seferlerinin artırılması gerekiyor. THY'nin 12 seferi var.

İlgili kurumlarımızın tekrar Mısır'da faaliyetlerine başlamasını arzu ediyoruz. AA, TRT, TİKA'nın tekrar dönmesi, Yunus Emre Enstitüsü'nün Kahire merkezi açık. İskendiriye'ye de açılması gerekiyor.

İkili ilişkilerimizi daha da hızlandırmak için somut adımlar atmamız gerekiyor.

Müslüman dünyası ve Akdeniz’in iki önemli ülkesi olarak bizim iş birliğimiz bölgesel anlamda da önemli. Türkiye-Mısır iş birliğinin önemi var. Bundan sonra Libya konusunda daha da yakın iş birliği içinde çalışacağız.

Bir yol haritası üzerinde çalışarak daha yakın iş birliği içinde olmamız gerektiğine inanıyoruz.

Suriye konusunu da ele aldık. Bizim de angajmanımız var. Son yapılacak dörtlü toplantı hakkında da bilgi verdim sayın Şükriye. Kalıcı adımlar atılması gerektiği konusunda hem fikiriz.

Özellikle Libya’da adil ve şeffaf bir seçim ve bu seçimin şartlarının oluşması lazım.

Diğer taraftan Filistin’i de ele almadan toplantıyı bitirmemiz mümkün değildi. Mısır'ın Filistin konusunda oynadığı rolü her zaman takdir ediyoruz Akdeniz, Afrika için söylüyordum... Mısır'ın çabalarını destekliyoruz. Yine Ürdün’ün çabalarının destekliyoruz. İsrail’in yaptıklarından rahatsız olduk. İsrail Dışişleri Bakanı'yla bu süreçte 2 defa görüştük. Duyduğumuz rahatsızlığı söyledik. Kendileri aldıkları kararla ilgili bilgi verdiler. Harem-i Şerif'e müslüman olmayanları sokmama kararından memnuniyet duyduğumuzu söyledik. Özellikle illegal yerleşim ve Filistinli kardeşlerimizin haklarının gasp edilmesine rıza gösteremeyiz.