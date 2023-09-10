Cumhurbaşkanı Erdoğan Gandhi'nin anıt mezarını ziyaret etti

G20 Liderler Zirvesi dolayısıyla Hindistan'da bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hindistan bağımsızlık hareketinin öncü lideri Mahatma Gandhi'nin anıt mezarını ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Gandhi'nin anıt mezarını ziyaret etti
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2023 G20 Liderler Zirvesi kapsamında Hindistan'da bulunuyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, başkent Yeni Delhi'deki zirvenin ikinci gününde G20 ülkelerinin liderleriyle beraber Rajghat Anıt Mezarı'nı ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, anıt mezarının girişinde Hindistan Başbakanı Narendra Modi tarafından karşılandı. Erdoğan anıta çelenk bıraktı.

Gandhi'nin en sevdiği ilahilerin dinletildiği ziyaretin ardından Erdoğan ve diğer liderler, zirvenin gerçekleştiği Bharat Mandapam Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'ne geçti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirvenin "Tek Gelecek" başlıklı üçüncü oturumuna katılacak.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

# cumhurbaşkanı erdoğan # hindistan # G20 Liderler Zirvesi
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