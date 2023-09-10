Cumhurbaşkanı Erdoğan Gandhi'nin anıt mezarını ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2023 G20 Liderler Zirvesi kapsamında Hindistan'da bulunuyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, başkent Yeni Delhi'deki zirvenin ikinci gününde G20 ülkelerinin liderleriyle beraber Rajghat Anıt Mezarı'nı ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, anıt mezarının girişinde Hindistan Başbakanı Narendra Modi tarafından karşılandı. Erdoğan anıta çelenk bıraktı.

Gandhi'nin en sevdiği ilahilerin dinletildiği ziyaretin ardından Erdoğan ve diğer liderler, zirvenin gerçekleştiği Bharat Mandapam Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'ne geçti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirvenin "Tek Gelecek" başlıklı üçüncü oturumuna katılacak.