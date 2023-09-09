Reisi ve Paşinyan arasında kritik görüşme! Azerbaycan-Ermenistan arasındaki olaylar gündem

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile gerçekleştirdiği telefon ile görüştü.

Reisi ve Paşinyan arasında kritik görüşme! Azerbaycan-Ermenistan arasındaki olaylar gündem
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İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, “İran, sorunların diyalog yoluyla çözülmesine yardımcı olma rolünü oynamaya hazır” dedi.

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 İRAN BAŞKANI REİSİ VE ERMENİSTAN BAŞKANI PAŞİNYAN GÖRÜŞTÜ

Reisi ve Paşinyan arasında kritik görüşme! Azerbaycan-Ermenistan arasındaki olaylar gündem - Resim : 2
İran Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği aktarıldı. Görüşmede, Ermenistan-İran ikili ilişkilerinin yanı sıra Kafkasya bölgesindeki son gelişmeler ve Laçin Koridoru’nun ulaşıma kapatılması nedeni ile Dağlık Karabağ bölgesindeki insani durumun ağırlaşması ve Azerbaycan güçlerinin bölgeyi kuşatması konularının görüşüldüğü belirtildi. Reisi, bölgenin tarihi sınırlarında herhangi bir gerilime ve değişikliğe karşı olduklarını söyleyerek, İran’ın yeni çatışmaların ve bölgenin jeopolitiğinde meydana gelebilecek değişikliklerin önlenmesinde etkin rol oynamaya hazır olduğu vurgusunu yaptı. İran’ın bölgedeki tüm ülkelerin toprak bütünlüğüne destek verdiğini söyleyen Reisi, “Bölgesel sorunların bölge ülkeleri arasında diyalog yoluyla çözülmesi gerektiğine inanıyor ve Kafkasya bölgesindeki yabancı ülkelerin varlığına ciddi şekilde karşı olduğumuzu tekrardan vurguluyoruz. İran, sorunların diyalog yoluyla çözülmesine yardımcı olma rolünü oynamaya hazır” dedi.

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"PAŞİNYAN, ALİYEV İLE DİYALOGA HAZIR"

Kafkasya bölgesindeki son gelişmelere değinen Paşinyan ise İran’ın bölgede barış, istikrar ve güvenliğin tesis edilmesi, sürdürülmesi ve güçlendirilmesi hususunda her zaman etkin ve yapıcı bir rol oynadığını belirterek, Azerbaycan ordusunun Karabağ bölgesinde konuşlandığını ve sınırda gerilimin arttığını söyledi. Paşinyan ayrıca bölgedeki sorunların diplomatik yollarla çözülmesinin gerektiğini ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile görüşmeye hazır olduğunu söyledi.
“İran, sorunun çözümü için her iki tarafa da yardım etmeye hazır”
İran Cumhurbaşkanlığı Ofisi Siyasi İşlerden Sorumlu Yardımcısı Muhammed Cemşidi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “1- Her türlü jeopolitik değişiklik ve bölgesel sınırlar kırmızı çizgimizdir. 2- 3+3 formatı dışında bölge dışı yabancılarla işbirliği ve ortak askeri tatbikat yapmak durumu daha da karmaşık hale getiriyor. 3- İran, sorunun çözümü için her iki tarafa da yardım etmeye hazır” ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

# Nikol Paşinyan # ibrahim reisi # iran # aliyev # Ermenistan
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