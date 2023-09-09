Denizde boğulmuştu! 3 çocuk annesi son yolculuğuna uğurlandı

Bartın'da denizde boğulan 3 çocuk annesi Tuba Yukarıharman (36), memleketi Karabük’te son yolculuğuna uğurlandı.

Denizde boğulmuştu! 3 çocuk annesi son yolculuğuna uğurlandı
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Salı günü Bartın'ın tatil beldesi İnkumu’nda denize giren Yukarıharman, boğulma tehlikesi geçirdi. Bartın Devlet Hastanesi’nde tedaviye alınan Yukarıharman, dün gece saatlerinde yaşamını yitirdi.

Denizde boğulmuştu! 3 çocuk annesi son yolculuğuna uğurlandı - Resim : 1Tuba Yukarıharman için memleketi Karabük’te Yeşil Camisi’nde cenaze namazı kılındı. 3 çocuk annesi Yukarıharman’ın cenazesi, öğle vakti kılınan cenaze namazından sonra Kapullu Küpler Mezarlığı’nda defnedildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

# Karabük # Bartın # karabük
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