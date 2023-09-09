Denizde boğulmuştu! 3 çocuk annesi son yolculuğuna uğurlandı
Bartın'da denizde boğulan 3 çocuk annesi Tuba Yukarıharman (36), memleketi Karabük’te son yolculuğuna uğurlandı.
Salı günü Bartın'ın tatil beldesi İnkumu’nda denize giren Yukarıharman, boğulma tehlikesi geçirdi. Bartın Devlet Hastanesi’nde tedaviye alınan Yukarıharman, dün gece saatlerinde yaşamını yitirdi.
Tuba Yukarıharman için memleketi Karabük’te Yeşil Camisi’nde cenaze namazı kılındı. 3 çocuk annesi Yukarıharman’ın cenazesi, öğle vakti kılınan cenaze namazından sonra Kapullu Küpler Mezarlığı’nda defnedildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı