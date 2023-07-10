Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı: İsveç için protokol devam edecek

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg Litvanya'daki Üçlü İsveç Zirvesi sonrası açıklama yaptı. Stoltenberg: "Cumhurbaşkanı Erdoğan İsveç için protokolü devam ettirmeyi onayladı" ifadelerini kullandı. Öte yandan İsveçt'en, Türkiye'nin AB'ye üyelik sürecine destek geldi. Türkiye, İsveç ve NATO görüşmesinde İsveç'in, Gümrük Birliği'nin güncellenmesi ve vize serbestisi dahil Türkiye'nin AB'ye üyelik sürecine aktif destek vereceği bildirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ve İsveç Başbakanı Ulf Kristersson Vilnius'te bir araya geldi.

Türkiye, İsveç ve NATO'nun Vilnius'taki üçlü görüşmesinde, İsveç'in terör örgütü YPG/PYD ve FETÖ'ye destek vermeyeceğini yinelediği bildirildi.

Türkiye, İsveç ve NATO görüşmesinde İsveç'in, Gümrük Birliği'nin güncellenmesi ve vize serbestisi dahil Türkiye'nin AB'ye üyelik sürecine aktif destek vereceği bildirildi.