Erdoğan Hamas Lideri ile Görüştü

Türkiye’nin insani yardımların Gazze’ye ulaşması da değerlendirildi. Cumhurbaşkanı ağır yaralıların Türkiye’de tedavi edilebilmeleri için girişimleri olduğunu aktardı.



Erdoğan, İsrail-Filistin için kalıcı çözümün 1967 sınırları ile sağlanabileceğini vurguladı .Başkenti Kudüs olan bağımsız bir Filistin devleti kurulmadan huzur sağlanamayacağını belirtti. Türkiye’nin kalıcı barış için uluslararası alanda mücadele vermeye devam edeceğini de ifade etti.



Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile de görüştü. Erdoğan telefon ile görüştüğü Stoltenberge’e Batılı ülkelerin tutumlarını değiştirmesi gerektiğini iletti. Gazze’deki insan hakları ihlallerini artırdığını, İsrail’i durdurmak için ülkelerin çaba sarf etmemesinin telafisi imkansız sonuçlar doğuracağını söyledi.



Batının ve dünya kamuoyunun gözler önünde gerçekleşen ve görmezden gelinen insani dramları sona erdirmek için bir an önce harekete geçmesini istedi.



Cumhurbaşkanı’nın diplomatik temasları arasında Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Uganda Cumhurbaşkanı Yoweri Museveni, Maldivler Cumhurbaşkanı Muhammed Muizzu vardı. Telefon ile yapılan görüşmelerde gündem Filistin oldu.