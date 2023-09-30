Erdoğan'ın Heykelini Yaktılar! İsveç'te Türkiye Karşıtı Provokasyon

İsveç'te Türkiye karşıtı eylemlere bir yenisi daha eklendi.. Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde polis korumasında, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın maketi yakılarak provokasyon düzenlendi. İsveç güvenlik güçleri yaşanan olaya müdahale etmezken kadın provokatör, Cumhurbaşkanı Erdoğan aleyhinde konuşma da yaptı.

İsveç'teki Türkiye Karşıtı Eyleme Tepki

Türkiye'yi hedef alan eylemin ardından tepkiler gecikmedi. Dışişleri Bakanlığı, yayınladığı açıklamayla saldırıyı kınadı.

- Cumhurbaşkanımızı hedef alan aşağılık bir eyleme izin verilmiş olmasını en ağır şekilde kınıyoruz. İsveç’in gerek seçilmiş yöneticilerimize yönelik olarak anılan ülkede sistematik şekilde sürdürülen tahkir edici bu eylemleri gerek terör örgütlerinin devam eden propaganda faaliyetlerini önlemesi, Türk toplumunun temel beklentisidir.

Ak Partisi Sözcüsü Ömer Çelik ise, sosyal medya üzerinden yayınladığı mesajda saldırıyı lanetledi.