Erdoğan'ın Heykelini Yaktılar! İsveç'te Türkiye Karşıtı Provokasyon
İsveç'te Türkiye karşıtı provokasyon yaşandı. Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde, polis koruması içerisinde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın maketi yakıldı. Yaşanan olaya tepkiler gecikmedi. Dışişleri Bakanlığı'ndan "Kınama" mesajı gelirken, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik saldırıyı lanetledi.
İsveç'te Türkiye karşıtı eylemlere bir yenisi daha eklendi.. Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde polis korumasında, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın maketi yakılarak provokasyon düzenlendi. İsveç güvenlik güçleri yaşanan olaya müdahale etmezken kadın provokatör, Cumhurbaşkanı Erdoğan aleyhinde konuşma da yaptı.
İsveç'teki Türkiye Karşıtı Eyleme Tepki
Türkiye'yi hedef alan eylemin ardından tepkiler gecikmedi. Dışişleri Bakanlığı, yayınladığı açıklamayla saldırıyı kınadı.
- Cumhurbaşkanımızı hedef alan aşağılık bir eyleme izin verilmiş olmasını en ağır şekilde kınıyoruz. İsveç’in gerek seçilmiş yöneticilerimize yönelik olarak anılan ülkede sistematik şekilde sürdürülen tahkir edici bu eylemleri gerek terör örgütlerinin devam eden propaganda faaliyetlerini önlemesi, Türk toplumunun temel beklentisidir.
Ak Partisi Sözcüsü Ömer Çelik ise, sosyal medya üzerinden yayınladığı mesajda saldırıyı lanetledi.
- Cumhurbaşkanımızı hedef alan saldırılar Türkiye Cumhuriyeti’nin değerlerine yapılmıştır. Stokholm Büyükelçiliğimizin yakınında Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alan çirkin saldırıyı lanetliyoruz. İsveç makamları bu saldırılardan sorumludur.Nefret suçlarının ve terör propagandalarının demokratik değerleri tehdit etmesine müsaade edilemez. İsveç makamları nefret suçlarını ve terör propagandalarını durdurmalıdır.
Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi