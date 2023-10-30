Hakan Fidan AB Büyükelçileriyle Görüşü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın, büyükelçileri kabulünde Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerinden gümrük birliği ve vize serbestisine, düzensiz göçten terörle mücadeleye ve İsrail'in Gazze'ye saldırılarına kadar pek çok konu gündeme geldi.



Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Fidan, büyükelçilere Ankara'nın Avrupa Birliği’nden beklentilerini anlattı. Önceliklerinin vize serbestisi ve Gümrük Birliği'nin yenilenmesi olduğunu söyledi.

"Daha Güçlü Bir İşbirliği İçinde Olmamız Lazım"

Bakan Fidan, düzensiz göçle mücadelede Avrupa Birliği’nin 18 Mart mutabakatının gereklerini yerine getirmesi ve daha fazla yük paylaşması gerektiğini söyledi. Terörle mücadele konusunda da "daha güçlü bir işbirliği içinde olmamız lazım.” dedi.



Fidan, ayrıca İsrail’in Gazze’de sivilleri hedef alan saldırılarının bir an önce durdurulması gerektiğini belirtti. “Çatışmanın bölgesel düzeye ulaşmasını engellememiz lazım.” ifadelerini kullandı.



Öte yandan Dışişleri Bakanı Fidan, Afganistan Dışişleri Bakan Vekili Emirhan Muttaki ile de bir araya geldi. Görüşmye ilişkin ayrıntılı bilgi verilmedi.