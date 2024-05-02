Irak ile PKK'ya karşı mücadelede yeni aşama!

Irak ile PKK’ya karşı yürütülen diyalog sürecinde yeni aşamaya geçildi. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın ziyaretiyle resmiyet kazanan teröre karşı işbirliği kapsamında Irak, sınırdaki Zaho bölgesinde 2 askeri üs konuşlandırdı. Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, Irak basınında yer alan gelişmeyi doğruladı.

Kaynaklar, üslerin, operasyonlara komşu alanlarda Türkiye ile koordineli olarak konuşlandırıldığını açıkladı.

"Irak ile başlayan diyalog sonucunda PKK terör örgütünüün faaliyetlerinin engellenmesine yönelik olarak operasyon bölgelerimize komşu alanlarda Irak sınır muhafızlarının yaptığı faaliyetlerdir. Bu faaliyetler bizimle de koordineli şekilde gerçekleştirilmektedir. Bundan sonraki süreçte; PKK’nın faaliyetlerinin engellenmesi, hudut güvenliğinin sağlanması ve bölgede yaşayan sivil Irak halkının can güvenliğinin korunması maksadıyla Irak ve ülkemiz arasında çalışmalar koordineli olarak devam edecektir."

Ankara, Nisan ayında farklı tarihlerde Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şükri ve Genelkurmay Başkanı Korgeneral Osama Askar’ı ağırladı. Güvenlik kaynakları, normalleşme sürecinin hız kazandığı Mısır ile savunma sanayi alanında iş birliği açısından yeni bir döneme girildiğini bildirdi.