Irak ile PKK'ya karşı mücadelede yeni aşama!
Irak, 30 yıl aradan sonra Türkiye sınır bölgesine askeri üs konuşlandırdı. Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, üslerin Türkiye ile koordineli olarak kurulduğunu açıkladı. Kaynaklar, terörle mücadele ve sınır güvenliği konusunda Irak ile çalışmaların devam edeceğini bildirdi.
Irak ile PKK’ya karşı yürütülen diyalog sürecinde yeni aşamaya geçildi. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın ziyaretiyle resmiyet kazanan teröre karşı işbirliği kapsamında Irak, sınırdaki Zaho bölgesinde 2 askeri üs konuşlandırdı. Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, Irak basınında yer alan gelişmeyi doğruladı.
Kaynaklar, üslerin, operasyonlara komşu alanlarda Türkiye ile koordineli olarak konuşlandırıldığını açıkladı.
"Irak ile başlayan diyalog sonucunda PKK terör örgütünüün faaliyetlerinin engellenmesine yönelik olarak operasyon bölgelerimize komşu alanlarda Irak sınır muhafızlarının yaptığı faaliyetlerdir. Bu faaliyetler bizimle de koordineli şekilde gerçekleştirilmektedir. Bundan sonraki süreçte; PKK’nın faaliyetlerinin engellenmesi, hudut güvenliğinin sağlanması ve bölgede yaşayan sivil Irak halkının can güvenliğinin korunması maksadıyla Irak ve ülkemiz arasında çalışmalar koordineli olarak devam edecektir."
Ankara, Nisan ayında farklı tarihlerde Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şükri ve Genelkurmay Başkanı Korgeneral Osama Askar’ı ağırladı. Güvenlik kaynakları, normalleşme sürecinin hız kazandığı Mısır ile savunma sanayi alanında iş birliği açısından yeni bir döneme girildiğini bildirdi.
"Mısır Genelkurmay Başkanı'nın bakanlığımızı ziyareti hem askeri ilişkilerin geliştirilmesi hem de savunma sanayisindeki işbirliği bakımından yeni bir döneme işaret ediyor. Kendilerinin talebiyle bazı savunma sanayi şirketlerimizi ziyaret ettiler. Önümüzdeki dönemde ilişkilerin karşılıklı olarak artmasını bekliyoruz."
Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi
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